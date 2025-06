Se fue Ezequiel Montagna, un jugador clave en el ascenso de San Martín: “Llegó el momento de cerrar este hermoso capítulo” A través de las redes sociales escribió emotivas palabras.

Luego de haber sido una pieza fundamental para que San Martín regrese a Primera División, Ezequiel Montagna dijo adiós. A través de las redes sociales, comunicó la triste noticia para el mundo verdinegro y dejó en su perfil un emotivo posteo.

“Sinceramente no es fácil”, comenzó y continuó explicando se retira de club con el corazón lleno de emociones “con una mezcla de tristeza y agradecimiento imposible de explicar”. También recordó el histórico momento en el que el equipo del Pueblo Viejo regresó a Primera pero sostuvo que “llegó el momento de cerrar este hermoso capítulo en San Martín de San Juan”.

Asegura que el club le abrió las puertas y si bien es oriundo de “La Feliz”, reafirmó que en San Juan fue feliz. “Eso no se olvida”, destacó.

Finalmente, agradeció a sus compañeros, empleados de la institución, dirigencia y “sobre todo” a los hinchas que nunca dejaron de alentar.

El texto completo:

“Hoy me toca decir adiós, y sinceramente no es fácil. Me voy con el corazón lleno de emociones, con una mezcla de tristeza y agradecimiento imposible de explicar con palabras. Después de un año y medio inolvidable, llegó el momento de cerrar este hermoso capítulo en San Martín de San Juan.

MIRA TAMBIÉN Argentina ajusta piezas para los topes con Cuba

Desde el primer día en que llegué, sentí que este club me abrió las puertas no solo como jugador, sino también como persona. Encontré un grupo humano increíble, una hinchada que alienta con el alma, y una ciudad que me hizo sentir como en casa. En San Juan fui feliz, y eso no se olvida.

Tuvimos la alegría inmensa de conseguir juntos el ascenso a Primera División, una de las mayores emociones de mi carrera. Ver a la gente llorar, gritar, abrazarse por ese logro fue algo que me marcó para siempre. Cada entrenamiento, cada partido, cada charla en el vestuario, quedarán guardados en mi memoria como parte de una etapa única.

Hoy los caminos se separan, y aunque me cuesta, sé que es parte de este recorrido. Es momento de pensar en mi futuro, de buscar nuevos desafíos, pero me voy con la frente en alto y el alma llena de gratitud.

Gracias a mis compañeros, a cada empleado del club, a la dirigencia, y sobre todo a la hinchada que nunca dejó de alentar. Gracias San Martín, gracias San Juan, por darme tanto.

Los voy a llevar conmigo siempre 💚🖤”