Este fin de semana, Iglesia será el epicentro para los amantes del Mountain Bike (MTB) y Running en el contexto de un ambiente natural para compartir deporte y turismo. La Bahía de los Troncos del Dique Cuesta del Viento, Rodeo, será escenario de una nueva edición de una competencia que reúne a ciclistas y pedestristas locales, nacionales y extranjeros, en un entorno natural único.

La jornada comenzará con la largada oficial a las 8 horas en la Playa Antártida (sector Antártida, ingreso por RN 150 desde Jáchal, inicio de la calle principal Santo Domingo en Rodeo). El evento ofrecerá pruebas de MTB y Running, con distancias pensadas para todos los niveles y edades. Premio Club de Amigos y Municipalidad de Iglesia

En referencia al MTB (Mountain Bike) competitivo: será un circuito de 30 km (2 vueltas); Promocionales: 15 km y principiantes: 6 km.

Mientras que en Running, las distancias serán de 5 km, 10 kmy 15 km.

Acreditación

Los participantes deberán acreditarse el sábado 13 de septiembre de 18 a 21 horas en el Café El Arenal, ubicado en la Plaza Federico Cantoni, de Rodeo.

Inscripciones

Con un costo de $15.000, la inscripción se mantiene accesible para favorecer la participación de todas las franjas etarias, desde principiantes hasta corredores experimentados, según dijeron desde la organización.

Inscripciones por WhatsApp: 264 589 3474; 264 457 9813; 264 527 0568

Organización y proyección

El evento es organizado por los Nayros, un grupo de ciclistas locales que impulsa esta competencia a través del Club de Amigos, con el apoyo de empresas locales y el acompañamiento de la Municipalidad de Iglesia.

Con esfuerzo y pasión que los caracteriza, los Nayros han logrado consolidar una propuesta que ya atrae participantes de San Juan, La Rioja, San Luis y Mendoza. Este año, además de la tradicional competencia de MTB, se suma el Running, lo que ha generado un crecimiento notable: en esta edición, las inscripciones de corredores superaron ampliamente a las de ciclistas, reflejando cómo el Desafío Cuesta del Viento se expande y gana protagonismo año tras año

Impacto en la comunidad

Más allá del deporte, la carrera ya se percibe como un motor de activación económica en la villa cabecera de Rodeo y el Departamento Iglesia en general. Esto beneficia el movimiento en comercios, alojamientos y gastronomía local, y ofreciendo a la vez una vidriera turística de primer nivel en un entorno de gran belleza paisajística.

El Desafío Cuesta del Viento no es solo una competencia: es una celebración del deporte al aire libre como camino hacia una mejor calidad de vida para nuestros pueblos, fortaleciendo los lazos comunitarios y proyectando a Iglesia como un destino donde la naturaleza, la salud y la cultura deportiva se encuentran.