“Si tenía que morir en algún lado, era acá”: la emoción del rider argentino de oro El ciclista argentino lideró el podio en la prueba de BMX Freestyle y, tras la coronación, habló con TyC Sports, donde manifestó su alegría. "No lo puedo creer", dijo.

José Torres Gil, apodado popularmente como ‘El Maligno’ hizo historia y se colgó la medalla dorada en la prueba de Ciclismo BMX Freestyle, la primera de la delegación Argentina en los Juegos Olímpicos París 2024. Con una gran primera carrera, donde cosechó 94.82 puntos, rápidamente se posicionó como líder y ninguno de sus competidores lo pudo alcanzar. El británico Kieran Reilly, que ganó la plateada, hizo 93.91, mientras que el francés Anthony JeanJean logró el bronce con 93.76 puntos. El argentino habló con TyC Sports luego de la coronación y manifestó su alegría.

“Desde que llegué acá tenía mucho miedo de lo que podía pasar. Sabía que no había competencia más importante en todo el planeta así que si tenía que morir en algún lado, era acá. Como es un deporte extremo sabía que podía salir bastante lesionado y tenía miedo”, reveló el Maligno en una entrevista con TyC Sports. “En las primeras prácticas tuve muchas caídas importantes. En la última casi me lo llevo puesto al canadiense. Cuando vi las rondas de cada uno de los atletas, y en la última ví un truco que hizo que no era el más fuerte que yo esperaba y ahí dije ‘tengo la medalla de oro’, hasta ahora no puedo creer lo que está pasando. Me agarraron todos y me tiraban de todo”, agregó.

Por otro lado, contó cómo se inició en el ciclismo desde pequeño. “Todos empezamos apasionados, disfrutando lo que hacemos. En el colegio, en un parque con unas rampas que no servían para mucho pero le sacamos jugo. De repente empezamos a competir y empezamos a sentir que se volvía un poco más profesional. Cuando se hizo olímpico se empezó a sentir el cambio de deportista a atleta, que es muy diferente, muy difícil, y entiendo el sacrificio que hicieron todos los que están acá”, aseguró.

En sus inicios se volvió profesional junto a su hermano hasta que una lesión lo alejó del deporte. “Con mi hermano nos hicimos profesionales juntos, competimos. Estaba acostumbrado a viajar con él. La pasábamos mal, teníamos hambre pero nos distraíamos. Cuando tuvo la lesión en la espalda, viajar solo ya no es lo mismo. Cuando él lo pudo asimilar, me quedé más tranquilo”, concluyó.

La carrera del Malingo Torres que le dio la dorada en los Juegos Olímpicos París 2024

Con una enorme participación en la primera ronda, José ‘Maligno’ Torres Gil sacó un impresionante puntaje de 94.82 que lo posicionó como el mejor de todos y nadie lo pudo superar, ni en la primera ni en toda la segunda ronda, ganado así la medalla dorada en los Juegos Olímpicos París 2024.