Superclásico: Úbeda tiene decidido el equipo titular de Boca mientras que Gallardo, con dudas por lesiones en River Los técnicos del Xeneize y del Millonario se preparan para encarar el partido de este domingo en la Bombonera.

Claudio Úbeda ya tiene casi todo resuelto en Boca para recibir a River el domingo a las 16.30 en la Bombonera. El técnico despejó la única duda que quedaba en el mediocampo: Carlos Palacios le ganó la pulseada a Ander Herrera y será titular en el Superclásico.

En la última práctica de fútbol, el entrenador del Xeneize apostó por sostener al chileno entre los once y probó al vasco entre los suplentes. Así, el equipo tendría un solo cambio respecto al que venció a Estudiantes: Leandro Paredes por Tomás Belmonte.

Por su parte, Marcelo Gallardo encara las últimas horas de una semana caliente, que comenzó con los efectos de la dura derrota con Gimnasia de La Plata en el Monumental y se descomprimió con la confirmación de su continuidad en el club hasta diciembre 2026. Esa noticia llegó en la previa del Superclásico en la Bombonera, que el DT prepara con la ilusión de lograr un triunfo que signifique un relanzamiento para el equipo.

El borrador del Muñeco para el partido con Boca tiene como tema central la recuperación de los jugadores lesionados y, en ese sentido, Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi dieron señales positivas en el último entrenamiento, aunque todavía no consiguieron el alta médica.

Tanto uno como el otro volvieron a trabajar con pelota y respondieron bien en lo físico. Montiel, que sufrió un esguince leve en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda la semana pasada, mostró una recuperación acelerada. Por su parte, Driussi está en la recta final de la rehabilitación de la distensión en el isquiotibial izquierdo que lo sacó de la semifinal de Copa Argentina ante Independiente Rivadavia.

Los posibles de Boca:

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Los posibles de River:

Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Juan Portillo, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Enzo Pérez y Kevin Castaño o Giuliano Galoppo; Juanfer Quintero; Maxi Salas y Sebastián Driussi o Maxi Meza.