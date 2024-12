Es pocitano, tiene 26 años, es de los presidentes más jóvenes del fútbol argentino y llevó a Atenas a un presente soñado Se llama Lucio Ezequiel Castro y con el Mirasol cerraron un año perfecto. El domingo próximo buscarán dar seguir haciendo historia ante Desamparados para quedar más cerca del ascenso.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

A comienzos de este año cuando se puso una misión al hombro y salió a recorrer las calles de La Rinconada en Pocito buscando socios para Atenas, seguramente no se imaginó que hoy estaría cerrando el año siendo presidente del club de sus amores y atravesando un presente casi perfecto. Se llama Lucio Ezequiel Castro y a sus 26 años es el presidente más joven del fútbol sanjuanino y entró en la historia siendo uno de los presidentes de menor edad en el fútbol argentino.

“Disfruto mucho, a pesar de que es un desafío enorme ser dirigente hoy de un club, estoy aprendiendo día a día y disfrutando al máximo este momento deportivo que estamos atravesando”, expresó Lucio quien en agosto pasado cuando se realizó la Asamblea para elegir nuevas autoridades fue elegido presidente tras el mandato de Vicente Mancuso. El joven presidente con apenas 26 años entró en la historia del fútbol argentino siendo de los presidentes más jóvenes junto a un grupo selecto de dirigentes. En la actualidad, el pocitano tiene la misma edad que el presidente de Banfield Matías Mariotto. El récord lo tiene Matías Tapia, hijo del presidente de la AFA, quien fue presidente de Barracas Central en 2020, con apenas 24 años. También se destacan los casos de Juan Bianchi presidente de Flandria con 25 años y de Javier Méndez Cartier quien con 26 años fue presidente de Excursionistas.

¿Cómo llegó el pocitano a la presidencia? Cuenta que siempre le gustó involucrarse en acciones participativas aunque siempre buscando colaborar en el área social. Fue dirigente de una organización social sin fines de lucro denominada “Retamo” que también le dio paso a la radio comunitaria “La Lechuza”. Pero por el amor que siente por Atenas, club donde jugó desde que tenía 7 años hasta la Quinta División, comenzó a colaborar con la dirigencia. A comienzos de 2024 encabezó una campaña de socios que tuvo como lema acercar a los hinchas al club y hacerlos sentir parte. Cuenta que de un puñado de socios que no llegaban a ser más de 15, pasaron a cerrar el 2024 con 200 socios activos. En las elecciones de agosto le propusieron ser presidente y sin miedo a nada, el pocitano aceptó.

“Más allá de ser hincha y que estuve toda la vida el club, acepté esta misión y me gusta. Soy una persona que se involucra mucho en las cosas por eso a este presente lo vivimos con mucha alegría, porque más allá de lo deportivo también como sociedad nos hace muy bien, la familia del Mirasol lo merece, somos un club tan humilde que necesitamos de la participación diaria de la comunidad. La dirigencia deportiva no es fácil pero la estamos disfrutando”, expresa.

El presidente que incluso es menor que muchos jugadores del plantel, dice que la clave está en “escuchar” y “aprender” todos los días. En ese rol destaca a quien fue su mentor Vicente Mancuso y al coordinador del club y también director técnico del plantel mayor Luis Pallaroni. “Aprendo todos los días de ellos. Yo venía de un sector de política social y la dirigencia social no la conocía pero Mancuso me ayudó muchísimo, cuando me sumé la idea era eso, apuntalar el área social del club y creo que lo vamos logrando, somos un club que necesita mucho de la participación diaria de mucha gente y hemos logrado eso, que la gente se sienta parte del proyecto”, manifiesta quien le apunta a concretar obras este 2025.

“Estamos trabajando para terminar la Platea que tiene 45 metros. Jugar dos torneos nos complicó mucho en lo económico pero estamos trabajando en la parte de atrás del club, nosotros lo llamamos “El espacio del bajo”, donde se encuentra la ex Estación San Martín. Ahí hoy contamos con tres canchas auxiliares y la idea es sumar una más, además planificamos hacer un convenio con el municipio para que el club le pueda dar un valor patrimonial a ese sector”, expresó.

En lo plenamente deportivo Atenas cerró un año casi perfecto. Con objetivos claros fueron paso a paso logrando cada uno de ellos. Con el fútbol siendo la única disciplina del club, cuentan con una gran cantidad de promesas, contando con dos equipos por cada categoría de LIFI y con Inferiores completas, también con casi 40 jugadoras disputando el certamen de fútbol femenino.

Los máximos objetivos sin dudas son otros. El jueves pasado se consagraron en el Torneo de Verano y apenas tres días después volvieron a gritar campeón en la Superfinal, logrando alcanzar por tercera vez un campeonato Oficial. Pero sin descanso el plantel del Gringo Pallaroni irá el domingo buscando hacer más historia, esta vez por el Regional Amateur ya dio el primer paso venciendo a Desamparados en la ida de los Cuartos de final y dentro de unos días buscará mantener la ventaja de dos goles para meterse en semifinales.

MIRA TAMBIÉN La Selección argentina obtuvo un gran logro en el cierre del año y se afianza como el mejor equipo del mundo

“Estamos atravesando un buen presente pero vamos paso a paso. Luis (Pallaroni) y su cuerpo técnico son de otra categoría, el plantel viene haciendo un esfuerzo increíble y se merecen estar atravesando este momento. Insisto en que Luis marca el camino del club en todo el área deportiva, ojalá tenga el premio”, comentó el joven presidente que ya entró en la historia por ser de los más jóvenes pero no se conforma con eso y quiere lograr entrar de lleno en la historia del club de sus amores.