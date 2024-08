La intensa lluvia que azotó a San Juan desde la noche del jueves y que continuó en gran parte de la jornada de este viernes, obligó a postergar los tres encuentros que debían disputarse este sábado por el Torneo de Verano del fútbol sanjuanino en Primera División.

San Lorenzo vs. Villa Obrera, 9 de Julio vs. Picón y Minero vs. Trinidad, partidos válidos por la séptima fecha deberán ser reprogramados el lunes, la medida fue tomada por el estado de los campos de juego.

En tanto que la fecha programada, tanto en Fase Reválida y Fase Primer ascenso de la Primera “B” para este fin de semana se disputa con normalidad, siempre alertas a las condiciones climáticas y los estados de los campos de juego. Solamente el partido entre Defensores de Los Andes y Sportivo Sarmiento se reprograma para el día domingo 01/09, junto a los encuentros ya programados.