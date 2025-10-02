Trionda, la nueva pelota con la que ya se empezó a jugar el Mundial 2026 La empresa que provee a FIFA diseñó el nuevo balón que se utilizará en México, Estados Unidos y Canadá el año próximo.

A poco más de ocho meses del inicio de la Copa del Mundo que se llevará a cabo en Canadá, México y Estados Unidos, y algunas semanas después del comienzo de la venta de entradas para ese torneo, Adidas presentó la pelota que se utilizará en los 104 partidos del torneo. La comunicación fue realizada por la empresa alemana a través de un video publicado en sus cuentas de las distintas redes sociales, en el que se hace un repaso de todos los balones que la firma realizó para los distintos Mundiales desde el de México 1970, cuando comenzó su vínculo comercial con la FIFA. Será el 15to balón especialmente diseñado en la historia de los Mundiales.

El esférico lleva el nombre de ‘Trionda‘ y presenta un diseño predominantemente blanco con colores rojo, verde y azul que representan a los países anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá). Fue fabricado con cuatro paneles de cuero, similares a los utilizados en el diseño del balón del Mundial de Brasil 2014. Ccostaría alrededor de 170 dólares.

La primera pelota que proveyó Adidas fue el Telstar Durlast, que se usó en México 1970 y en Alemania Federal 1974. No solo le dio una copa al Brasil de Pelé y otra a la Alemania de Franz Beckenbauer: con su diseño de gajos pentagonales negros y blancos, se instaló en el imaginario futbolero como la representación icónica de la pelota de fútbol.

El esférico fue fabricado en esos colores por pedido de la incipiente industria televisiva y la estructura en paneles fue inspirada por la del satélite Telstar, lanzado al espacio unos años antes, en plena carrera espacial.



En 1978 se uso la Tango, con la que la Argentina de Mario Kempes obtuvo su primer Mundial. Los estampados en cada uno de sus gajos ofrecían la ilusión óptica de círculos, una tendencia que se repetiría en los siguientes seis mundiales, hasta 1998.

Fue tan buena la recepción de su diseño que en España 1982 volvió a jugarse con ese mismo balón en su versión Tango España, con su impermeabilidad mejorada. Con un balón casi idéntido, la historia para el seleccionado dirigido por César Luis Menotti fue bastante distinta a la de 1978.

Como si fuera un pincel de Leonardo Da Vinci, la Azteca que se utilizó en México 1986 fue el instrumento con el que Diego Armando Maradona le dio vida al mejor gol de todos los tiempos. Los dibujos sobre sus gajos hacían referencia a los murales aztecas. En Argentina tuvieron que llamarla Jalisco por una cuestión de derechos comerciales.

En la década de 1990, el desarrollo tecnológico corrió a mayor velocidad que el de los diseños. La Etrusco, de Italia 1990, imitó a la de 1986 en el uso de simbología propia de la cultura de ese país. La Questra, en Estados Unidos 1994, se llamó así por su significado (“búsqueda de estrellas”) y en el estampado tenía elementos propios del espacio como cometas y planetas. La Tricolore, de Francia 1998, con sus infaltables azul, blanco y rojo dominando su circunferencia.

El nuevo siglo llegó con polémicas: Corea del Sur-Japón 2002, el primer mundial en el Lejano Oriente, regaló la Fevernova (Fiebre por las strellas), una pelota que parecía sacada de los videojuegos. Fue la pelota más liviana de todas y eso despertó críticas, especialmente de los arqueros, que empezaron a ser víctimas de goles bastante llamativos por las trayectorias de los remates.

En Qatar 2022 se utilizó la Al Rihla (El viaje), que fue definida por quienes la fabricaron como la más veloz y la más precisa de toda la historia de los Mundiales. En cuanto a lo visual, siguió la tendencia de los Mundiales previos e incluyó referencia a elementos de la cultura y la arquitectura locales, junto a embarcaciones propias de la zona y una bandera del país anfitrión.