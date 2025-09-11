En un final vibrante, “Solicitadísimo” se consagró en el Gran Clásico Sarmiento 2025 Con un marco multitudinario en el Jockey Club, el ejemplar "Solicitadísimo" del stud "El Resongón" se quedó con la edición 72° de la clásica competencia del turf local. El podio lo completaron "Endo Verde" y "Señor Importante"

La gran fiesta del turf sanjuanino tuvo su momento más esperado en la tarde de este miércoles con la 72° edición del Gran Clásico Sarmiento, la prueba más importante del calendario en el Jockey Club. Con un imponente marco de público que colmó las instalaciones, se vivió una jornada de pura adrenalina y emoción.

En la competencia central, disputada sobre 2200 metros, “Solicitadísimo” se llevó todos los aplausos tras una actuación sobresaliente que lo consagró como el nuevo rey del turf local. El caballo del stud “El Resongón” completó el trazado en 2 minutos y 21 segundos. El podio fue completado por “Endo Verde”, también del stud “El Resongón” y tercero se ubicó “Señor Importante” del stud “La Nona”, en una definición ajustada que mantuvo en vilo a los fanáticos hasta el último metro.

Fotos: Mariano Arias / DIARIO DE CUYO

La jornada incluyó un total de 15 carreras con más de 70 caballos de todo el país, la presencia de destacados jockeys —entre ellos el ilustre Juan Carlos Noriega— y propuestas complementarias como feria artesanal, gastronomía y espectáculos, que terminaron de convertir al Jockey en una verdadera fiesta.

Con este resultado, la provincia ratifica su lugar como meca del turf cuyano, en un evento que volvió a reunir a familias, apostadores y amantes de la tradición hípica en una tarde inolvidable.

