Uno por uno, los deportistas sanjuaninos que competirán en los JADAR 2025 El evento deportivo se desarrollará del 9 al 14 de septiembre y contará con la participación de 3.000 atletas de todo el país.

El deporte argentino experimentará la semana entrante el nacimiento de una nueva competencia deportiva que unirá a las provincias de la nación. La primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) se celebrarán en la ciudad de Rosario, Santa Fe, desde el martes 9 al domingo 14 de septiembre de 2025.

Los Juegos reunirán a casi 3.000 atletas de todo el país, quienes competirán en alguna de las más de 50 disciplinas deportivas incluidas, entre ellas olímpicas y paralímpicas. Además, Rafaela y Santa Fe (Capital) serán subsedes del evento.

San Juan contará con la presencia de la siguiente delegación, compuesta por 59 deportistas y 19 entrenadores para JADAR – Rosario 2025:

Gimnasia artística: Nahuel Martínez. Entrenador: Ricardo Martínez.

Judo: Guadalupe Muñoz, Agustín Rosas y Jeremías Fernández. Entrenador: Lucas Basualdo.

Karate: Orfelina de Lourdes Gómez, Nahuel Balmaceda y Jenifer Bolado. Entrenador: Lautaro Oro.

Patinaje artístico: Jesús Octavio Morte, Rodrigo Gómez Robledo, Micaela Salinas e Ignacio Salas. Entrenadores: Mariana Rodríguez, Maira Lobos y Alfredo Román.

Squash: María Alejandra Vázquez.

Tenis: Francisco de la Torre.

Tiro deportivo: Lara Méndez. Entrenador: Pablo Méndez.

Triatlón: Luciano Frías, Daiana Frías, Lucila Robledo y Thomas Castañeda. Entrenadores: Lucas Méndez y Ana Jamed.

Ciclismo de pista: Rubén Ramos Meglioli, Lisandro Bravo, Maribel Aguirre, Ludmila Aguirre, Brian Guajardo, Enzo Delgado y Ricardo Cabañas.

Ciclismo de ruta: Gerardo Tivani, Rodrigo Daniel Díaz, Leonardo Cobarrubia, Mauricio Domínguez, Samara Medrano, Abril Capdevila, Maria José Quiroga, Gabriela Roja, Maximiliano Pérez, Néstor Williams Quintero, Ramón Tejada, Ulises Álvarez, Omar Rodríguez, Federico Guzmán, Magdalena Sergo, Joel Galván, Alejandro Pereyra, David Francisco Maldonado, Sergio Gómez y Sebastián Fernández. Entrenadores: Sergio Aguirre, Marcos Jácamo, Héctor Lucero, Matías Recabarren, Juan Pablo Villalba, Julián Cornejo y Andrea Plaza.

Para-ecuestre: Mitar Cokljat. Entrenadora: Liliana Aguirre.

Para-levantamiento de pesas: Santiago Notario.

Vóley: Alfredo Gabriel Olivares, Samuel Correa Guidi, Maico Césped, Benjamín Flores, Mateo Morales, Bautista Nievas, Facundo Fernández, Augusto Guevara, Ignacio Inojosa, Santiago Martín Ramella, Valentino Coria y Juan Cruz Medina. Entrenadores: Pablo Balmaceda Bucci y Silvio Fernández.

Salida de viaje: los colectivos que trasladarán a la delegación partirán el domingo 07 de septiembre, a las 22 horas, desde las puertas del estadio Aldo Cantoni, Capital, con destino directo hacia Rosario, Santa Fe.