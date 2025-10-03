UPCN sigue sumando jerarquía: Elgueta y el colombiano Jiménez serán los opuestos para la Liga Se trata de dos jugadores de alto nivel en la materia.

En el armado de plantel para la próxima Liga de Vóleibol Argentina, UPCN San Juan Vóley sumó jerarquía y potencia con dos refuerzos en la posición de opuesto: el sanjuanino Gerónimo Elgueta y el colombiano Ronald Jiménez.

Elgueta viene de ser finalista de la LVA pasada con CEF 5 de La Rioja y se destacó como uno de los máximos anotadores del torneo, a la vez que fue distinguido como mejor opuesto de la temporada.

Su capacidad de asumir protagonismo en partidos decisivos y su explosividad ofensiva lo convierten en un refuerzo clave para UPCN.

Jiménez, en tanto, es uno de los opuestos más experimentados y respetados de Sudamérica. El atacante colombiano ha jugado en ligas como Polonia (Cuprum Lubin), Corea del Sur (Cheonan Hyundai Capital Skywalkers) y Francia (AS Cannes), entre otras.

Reconocido por su potencia, salto y eficacia en ataque, se suma a UPCN para aportar presencia internacional y potencia estratégica en la ofensiva.

Con Elgueta y Jiménez, UPCN completa una dupla de opuestos que busca conjugar talento local e impacto internacional, y que se une a los armadores Mateo Bozikovich y Juan Martín Riganti; los receptores punta Alejandro Toro, el alemán Leon Meier, Juan Simón Villarruel y Mateo Gómez; además de los centrales Matheus Alejandro (Brasil), Imanol Salazar, Iván Quiroga y Federico Franetovich.

Bajo la dirección técnica de Fabián Armoa, el club más ganador de la historia del vóley argentino sigue delineando un plantel equilibrado y competitivo, con la mira puesta en su regreso a la LVA.