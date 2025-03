Variada y extensa agenda deportiva para este fin de semana en San Juan Desde este viernes y hasta el domingo, habrán múltiples disciplinas en la provincia. Desde paracaidismo, deporte motor, fútbol y hockey, entre tantos.

San Juan tendrá un sinfín de actividades deportivas para elegir. Durante viernes, sábado y domingo habrá intensa y variada actividad para los sanjuaninos que podrán elegir entre paracaidismo, básquet, fútbol, ciclismo, enduro, rugby, karate, estilo rally, hockey sobre patines, entre otros.

Paracaidismo

Copa Internacional “Roberto Mugnani”

Durante todo el fin de semana, y con entrada libre y gratuita para el público, en el Dique Punta Negra se llevará a cabo este certamen denominado técnicamente ‘de precisión sobre el agua’. Estarán presentes los mejores paracaidistas de Argentina y Chile. Viernes 28 de 12 a 19 horas, sábado 29 y domingo 30 desde las 10 hasta las 19 horas.

Además de la competencia, el público podrá disfrutar de stands, espacios de gastronomía y bebidas y una fiesta al atardecer. El evento cuenta con la organización de Paracaidismo San Juan y el Centro de Aviación Civil, con el auspicio del Gobierno de San Juan.

Básquetbol

En silla de ruedas: Liga Federal – San Juan 2025

Desde el viernes 28 al domingo 30, el estadio Aldo Cantoni será escenario anfitrión de este certamen de alcance nacional. Estarán presentes Las Águilas de San Juan, Los Toros de San Luis e ICLIM de Mendoza.

Torneo Apertura 2025

En el ámbito de la Federación de Básquetbol de San Juan, desde ayer y hasta mañana se jugarán más partidos correspondientes al Nivel 1 en rama masculino.

Motociclismo

Campeonato Argentino de Enduro 2025 & Campeonato Sanjuanino de Enduro 2025

La localidad de Barreal, Departamento Calingasta, será sede este fin de semana de la primera fecha en ambos campeonatos. Estarán presentes enduristas de todo el país, quienes correrán fechas dobles y en la modalidad FIM. Este viernes habrá entrenamientos en el circuito; el sábado se correrá la primera fecha y el domingo la segunda, en ambos casos desde las 9 horas en adelante.

Circuito San Juan Villicum

Este fin de semana se disputará la 19° edición del ‘Racing Experience Pilots’. La actividad se disputará desde el viernes al domingo inclusive, a partir de las 10 horas en los tres días.

Estilo Rally

Este fin de semana se celebrará la primera fecha del campeonato sanjuanino de estilo Rally para autos, motos y cuatriciclos. La largada simbólica será este viernes 28, a las 21:30 horas, en el Parque Rivadavia. La actividad continuará el sábado 29, desde las 10, con la largada en la intersección de Calle 5 y Pellegrini. El evento continuará el domingo 30, desde el mismo lugar, a las 14; la llegada está prevista para las 17 en el Camping El Pinar.

MIRA TAMBIÉN Rugby Pumas 7s: otra goleada espectacular y el pase a cuartos de final asegurado

Futsal

Copa de Campeones 2025

Este viernes 28 se disputará la gran final del certamen. Centro Impulso y Cooperativa Caucete jugarán desde las 21:30 horas, en el estadio Marta Orellana, Departamento San Martín.

Ciclismo

De montaña: Copa Brisson 2025

Este domingo 30 se llevará a cabo la primera fecha del campeonato organizado por Casa Brisson. La actividad comenzará a las 9 horas, en el Complejo San Ceferino, en el Departamento San Martín.

Temporada de ruta: Federación Ciclista Sanjuanina

La continuidad de la temporada local se dará el domingo 30 con el tradicional Circuito Carlos Escudero, en el Departamento Rivadavia. La largada será a las 16 horas en calle Comandante Cabot, entre Villicum y Chacras. La carrera contará con la organización del club Sol Naciente de Villa Flora.

Rugby

Unión Sanjuanina de Rugby

Infantil

Este fin de semana se celebrará el primer encuentro del año para las categorías infantiles de los clubes locales. La actividad será el domingo 30, desde las 10 horas, en el predio del Sporting Alfiles en La Bebida, Rivadavia. Participarán las categorías M5 a M13.

Unión de Rugby de Cuyo – Torneo Cuyano

Top 10 de Copa Oro: programación para la primera fecha del campeonato 2025. Los representantes sanjuaninos serán Universidad y San Juan Rugby.

Sábado 29

Marista vs San Juan Rugby (SJ) en Marista.

Teque vs Universidad (SJ) en Teque.

Universitario vs Peumayén en Universitario.

Los Tordos vs Liceo en Los Tordos.

Mendoza vs Banco Mendoza en Mendoza.

Horarios: 16:00 (Primera División). La Intermedia iniciará a las 14:15 y la Pre-Intermedia a las 12 horas.

MIRA TAMBIÉN Agüero vuelve a Independiente para jugar el Senior

Top 10 de Copa Plata: programación para la primera fecha del campeonato 2025. Los representantes sanjuaninos serán Huazihul, Alfiles y Jockey.

Domingo 30

16 horas: Rivadavia vs Huazihul (SJ) en Rivadavia. (Intermedia a las 14:15)

15 horas: Alfiles (SJ) vs Belgrano en Alfiles. (Intermedia a las 13:30)

13:45 horas: Tacurú vs Jockey Club (SJ) en Tacurú. (Intermedia a las 12).

Banco RC vs San Jorge en Banco RC.

Karate

Este fin de semana, San Juan será sede de un encuentro nacional, que contará con la presencia de karatecas de distintos puntos del país, preferentemente de Cuyo. Las actividades se celebrarán entre el sábado 29 y el domingo 30, en las instalaciones del Club Villa Lanteri, Capital. El evento está orientado a practicantes de la disciplina, mayores de 18 años, desde cinturón blanco a noveno dan. Habrá un seminario de capacitación, centrado en el perfeccionamiento de técnicas de Kata y Bunkai.

Hockey sobre patines

Federación Sanjuanina de Patín

Femenino – Primera División – Torneo Apertura: este jueves 27 se disputó la cuarta fecha y estos fueron los resultados:

Sindicato Empleados de Comercio 7-1 Huarpes.

Social 5-1 Lomas de Rivadavia.

Concepción 2-1 Barrio Rivadavia.

Unión de Villa Krause 1-4 Aberastain.

Unión Vecinal de Trinidad 4-3 Atlético Argentino.

Valenciano 6-2 Bancaria.

Concepción y Aberastain son los líderes el torneo con 12 puntos.

Masculino – Primera División – Serie A1 – Torneo Apertura: programación de la cuarta fecha prevista para este viernes 28.

MIRA TAMBIÉN San Martín se arma tras debut ganador

Altos de San Juan vs Social.

Huarpes vs Valenciano.

Hispano vs Atlético Argentino.

Unión Vecinal de Trinidad vs Bancaria.

Lomas de Rivadavia vs Concepción.

Richet Zapata vs Olimpia.

Horario: 21:45 horas.

Masculino – Segunda División – Serie A2 – Torneo Apertura: resultados de la tercera fecha, disputada entre el martes 25 y el miércoles 26.

Sindicato Empleados de Comercio 4-3 Social (B)

Sarmiento de Albardón 1-4 Atlético Argentino (B)

Hispano (B) 6-4 Angaco

Richet Zapata (B) 2-5 Olimpia (B)

Bancaria (B) 0-4 Sarmiento de Albardón (B)

Barrio Rivadavia 5-7 Vortex

Caucetera 1-3 Unión de Villa Krause

Colón Junior 4-5 Estudiantil.

Concepción (B) 2-4 Unión Vecinal de Trinidad (B).

Fútbol

Liga Sanjuanina de Fútbol

Primera División – Masculino: programación de la quinta fecha del Torneo de Invierno.

Viernes 28

Unión de Villa Krause vs Peñarol (a las 21:00 horas).

Sábado 29

Colón Junior vs 9 de Julio

Villa Obrera vs Juventud Zondina.

Marquesado vs Aberastain.

Domingo 30

Atenas vs Sp. Rivadavia

Alianza vs López Peláez.

San Lorenzo de Ullúm vs Sportivo Desamparados.

Árbol Verde vs. Trinidad (en cancha de Árbol Verde).

Carpintería vs Minero.

MIRA TAMBIÉN Magia aérea en Punta Negra

Horarios: 14:30 (Cuarta División) y 17:00 (Primera División).

Segunda División – Masculino: programación de la segunda fecha del Torneo de Invierno.

Sábado 29

El Globo vs. Rivera.

Villa Ibáñez vs Libertad Juvenil.

Defensores de Argentinos vs. Huarpes en Fiorito.

San Damián vs Del Bono.

San Agustín vs Juventud Unida en Centenario Olímpico.

Domingo 30

Recabarren vs. Centenario Olímpico.

Villa Hipódromo vs Rawson Juniors.

Los Pumas vs Juventud Ullunera en López Peláez.

Punteto vs. Defensores de los Andes en El Globo.

Sp. Picón vs Fiorito.

Horarios: 14:30 (Cuarta División) y 17:00 (Primera División).

Primera División – Femenino: programación de la segunda fecha del Torneo de Invierno.

Sábado 29

Atenas vs Sportivo Rivadavia (15 horas y 16:30 horas).

Minero vs Palermo (10 y 11:30 hs)

Domingo 30

Alianza vs Desamparados (09 y 10:30 hs.)

9 de Julio vs San Martín (15:30 y 17 hs.)

Villa Obrera vs Colón Junior (15:30 y 17 hs.)

Trinidad vs. Universidad en Predio Literas (15:30 y 17 hs.)

Horarios: el primero corresponde a Cuarta División y el segundo al partido en Primera.

Segunda División – Femenino: programación de la segunda fecha del Torneo de Invierno

Sábado 29

Alianza (B) vs Rufrano en Yrigoyen (15 y 16:30 horas).

Domingo 30

Central Argentino vs Carpintería en Juventud Unida (14:30 y 16 hs)

Libertad Juvenil vs López Peláez (15 y 16:30 hs)

Aberastain vs Defensores de los Andes (15 y 16:30 hs).

Libre: Unión de Villa Krause.

Horarios: el primero corresponde a Cuarta División y el segundo al partido en Primera.

Futsal

Primera División – Masculino: programación de la tercera fecha del Torneo Apertura.

Viernes 28

Sindicato Empleados de Comercio vs. Barrio de Pie en Camping SEC.

Desamparados vs Villa Porres en Minuto 90.

La Gloria vs Del Bono en Enfermera Medina.

Hualilán vs Barrio Mercedario en Hualilán.

Huarpes vs Defensores de Argentinos en Parque Norte.

Las Águilas vs Barrio CGT Rawson en Camping CESAP.

Horarios: 21:00 horas (Primera División).