Vecinos de Valle Fértil preparados para combatir incendios La Secretaría de Ambiente activó el Programa de Prevención contra el Fuego y ahora capacita a los vecinos de las Sierras de Elizondo y Riveros para evitar incendios devastadores en a zona.

Nadie puede olvidar aquel incendio ocurrido en Valle Fértil en septiembre de 2022 cuando se perdieron más de 5 mil hectáreas de flora nativa y resultó muy difícil contenerlo. Luego se registró otro el mismo mes del año pasado pero con consecuencias menos significativas. Todo indica que esa zona de vasta riqueza natural puede ser afectada, más cuando sopla fuerte el viento. Cualquier chispa de un fuego mal apagado, o lo que fuere, puede ser devastador. Ese es el motivo por el cual la Secretaría de Ambiente activó el Programa de Prevención Temprana Contra el Fuego en ese departamento.

Consiste en la entrega de kits a los vecinos, en este caso de Sierras de Elizondo y Sierras de Riveros, compuesto por una mochila forestal de 20 litros de capacidad, guantes inífugos, bate fuegos, anchadas, y un traje inífugo. Cada comunidad recibió siete equipos completos en un acto presidido por Federico Ríos Yañez, Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable y Gustavo Mercado, director de Bosques Nativos, a cargo del programa.

‘De esta manera se completa la entrega de elementos en puestos estratégicos de Valle Fértil, ya que el año pasado se entregó en Sierras de Chávez con la capacitación incluida, a fin de realizar una lucha temprana del fuego y evitar grandes incendios‘, indica Mercado.

Por supuesto que esta tarea contempla charlas de capacitación para el uso correcto de los elementos y nociones de como combatir el fuego sin correr riesgos hasta que lleguen los bomberos desde la Villa San Agustín o desde la misma Capital sanjuanina a cualquiera de las localidades.

La oportunidad fue aprovechada para que los chicos de los clubes ambientales de la zona reciban chalecos identificatorios y kits escolares.

‘Este programa nace por los grandes incendios que han ocurrido en la zona hace varios años, ya que un día los vecinos de Sierras de Chávez nos contaban la experiencia sufrida y que quizá con elementos apropiados podrían haber evitado mayores consecuencias‘, agrega el director.

Teniendo en cuenta que alrededor del 80 por ciento de los incendios se produce por imprudencia del hombre, los vecinos también recibirán capacitación referida a ese tema para luego trasladar las sugerencias a los turistas que los visitan.

‘Este programa también llegó al área protegida La Ciénaga en Jáchal donde ya hicieron uso de los elementos y conocimientos en oportunidad de un pequeño incendio y funcionó‘, explica Mercado.

MIRA TAMBIÉN Fin del sueño sanjuanino en la Copa País: fue derrota en Albardón y pasaron los mendocinos