Gran incendio en Valle Fértil: dos abuelos debieron ser evacuados por la densidad del humo Personal de Bomberos y Policía de San Juan trabajó arduamente en la zona para controlar las llamas.

No saben si fue intencional pero Bomberos y Policía de San Juan trabajaron arduamente en el control de un incendio de grandes dimensiones en Astica, Valle Fértil. Si bien ahora, una vez controlado el fuego, comenzarán las tareas de investigar cómo se originó el siniestro, los expertos debieron atravesar horas de tensión ya que las llamas y el humo avanzaban vorazmente.

En dialogo con Diario de Cuyo, explicaron que debieron evacuar a dos personas mayores ya que la densa nube de humo hacía imposible la permanencia en ese hogar. También destacaron que no peligró ninguna casa pero pusieron al resguardo a los abuelos para que no sufrieran problemas de salud por la inhalación de dióxido de carbono.

Aseguran que el llamado de alerta ocurrió cerca de las 10 de la mañana de este miércoles 10 de septiembre y los expertos pudieron controlar el incendio pasado el mediodía, batallando con un enemigo natural como es el viento Zonda que se presentó con mucha fuerza.

Afortunadamente, los uniformados cumplieron con su trabajo y pidieron colaboración para evitar este tipo de hechos.

Fotos y video: gentileza Adriana Calivar.-