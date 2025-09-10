Este jueves 11 de junio se conmemora un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del Maestro de América, Domingo Faustino Sarmiento y por este motivo se celebra el Día del Maestro pero se trata de un feriado provincial. Por este motivo, hay diferentes servicios que estarán afectados.
Sin actividad
- Bancos
- Escuelas
- Repartición pública provincial y nacional
Abrirán con normalidad
- Comercio
- Shopping
- Supermercados
- Sector gastronómico
Funcionamiento con frecuencias reducidas
- Colectivos