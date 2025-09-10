Qué servicios funcionarán este feriado provincial por el Día del Maestro El comercio abrirá a pleno pero reparticiones públicas estarán cerradas.

Este jueves 11 de junio se conmemora un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del Maestro de América, Domingo Faustino Sarmiento y por este motivo se celebra el Día del Maestro pero se trata de un feriado provincial. Por este motivo, hay diferentes servicios que estarán afectados.

Sin actividad

Bancos

Escuelas

Repartición pública provincial y nacional

Abrirán con normalidad

Comercio

Shopping

Supermercados

Sector gastronómico

Funcionamiento con frecuencias reducidas