Este jueves 11 de junio se conmemora un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del Maestro de América, Domingo Faustino Sarmiento y por este motivo se celebra el Día del Maestro pero se trata de un feriado provincial. Por este motivo, hay diferentes servicios que estarán afectados.

Sin actividad

  • Bancos
  • Escuelas
  • Repartición pública provincial y nacional

Abrirán con normalidad

  • Comercio
  • Shopping
  • Supermercados
  • Sector gastronómico

Funcionamiento con frecuencias reducidas

  • Colectivos
Día del Maestro Feriado