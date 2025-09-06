¡Vélez gritó campeón en Rosario y sumó una nueva estrella ante Central Córdoba! El Fortín venció 2-0 al Ferroviario en el Gigante de Arroyito con un doblete de Jano Gordon y se consagró campeón de la Supercopa Argentina. Es el segundo título del año para el equipo de Liniers, que ya había ganado la Supercopa Internacional ante Estudiantes de La Plata.

En una tarde inolvidable en el estadio Gigante de Arroyito, Vélez Sarsfield se consagró campeón de la Supercopa Argentina 2024 tras vencer por 2-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero. La figura del partido fue el joven lateral Jano Gordon, autor de los dos goles del encuentro.

Ambos tantos llegaron de jugadas preparadas a pelota parada. El mediocampista Maher Carrizo ejecutó dos tiros libres perfectos, que Gordon capitalizó de cabeza en el segundo tiempo, a los 4 y 40 minutos respectivamente. Con esta consagración, Vélez alcanza su título número 19 y toma revancha tras haber perdido la final de la Copa Argentina 2024 justamente ante el mismo rival.

¡GOL DE VÉLEZ! Gordon convirtió el 1-0 del Fortín ante Central Córdoba en el Gigante de Arroyito. 📺 Mirá la #SupercopaArgentina por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/NON2MjLniR — SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2025

¡LO LIQUIDA VÉLEZ! Doblete de Gordon para el 2-0 del Fortín ante Central Córdoba en el Gigante de Arroyito. ¡Festejan los Melli en la platea! 📺 Mirá la #SupercopaArgentina por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/nrMPy8M4Q3 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2025

“Fue muy finito, estaba ansioso, quería mi gol pero pude ayudar a mi equipo con dos asistencias. Lo habíamos practicado ayer en el entrenamiento, creo que son jugadas preparadas y contento porque hoy nos salió”, expresó Carrizo tras el partido. Además, se ilusionó: “Sueño con jugar un Mundial con la Selección, que es lo más lindo que hay”.

El encuentro fue intenso, con muchas infracciones y amonestaciones: el árbitro Facundo Tello sacó más de ocho tarjetas amarillas y expulsó a los entrenadores Guillermo Barros Schelotto (Vélez) y Omar De Felippe (Central Córdoba) por protestas reiteradas.

Con este resultado, el Fortín cierra un año inolvidable con dos títulos oficiales y consolida un proyecto con muchos jóvenes surgidos de inferiores y refuerzos clave como Carrizo, Lanzini y Romero.

Por su parte, Central Córdoba luchó pero no logró repetir la hazaña del 2024. A pesar de un primer tiempo parejo y un remate al palo de Matías Godoy, no pudo romper la solidez defensiva de Vélez ni contener las jugadas preparadas.

Ficha del partido:

Estadio: Gigante de Arroyito (Rosario)

Árbitro: Facundo Tello

Goles: Jano Gordon (VÉ) 49’ y 85’ ST

Amonestados: Galván, Romero, Aliendro, Magallán (VÉ); Abascia, Godoy, Galván, Barrera (CCSE)

Expulsados: Barros Schelotto y De Felippe (ambos DT)