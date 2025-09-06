En una tarde inolvidable en el estadio Gigante de Arroyito, Vélez Sarsfield se consagró campeón de la Supercopa Argentina 2024 tras vencer por 2-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero. La figura del partido fue el joven lateral Jano Gordon, autor de los dos goles del encuentro.
Ambos tantos llegaron de jugadas preparadas a pelota parada. El mediocampista Maher Carrizo ejecutó dos tiros libres perfectos, que Gordon capitalizó de cabeza en el segundo tiempo, a los 4 y 40 minutos respectivamente. Con esta consagración, Vélez alcanza su título número 19 y toma revancha tras haber perdido la final de la Copa Argentina 2024 justamente ante el mismo rival.
¡GOL DE VÉLEZ! Gordon convirtió el 1-0 del Fortín ante Central Córdoba en el Gigante de Arroyito.
¡LO LIQUIDA VÉLEZ! Doblete de Gordon para el 2-0 del Fortín ante Central Córdoba en el Gigante de Arroyito. ¡Festejan los Melli en la platea!
“Fue muy finito, estaba ansioso, quería mi gol pero pude ayudar a mi equipo con dos asistencias. Lo habíamos practicado ayer en el entrenamiento, creo que son jugadas preparadas y contento porque hoy nos salió”, expresó Carrizo tras el partido. Además, se ilusionó: “Sueño con jugar un Mundial con la Selección, que es lo más lindo que hay”.
El encuentro fue intenso, con muchas infracciones y amonestaciones: el árbitro Facundo Tello sacó más de ocho tarjetas amarillas y expulsó a los entrenadores Guillermo Barros Schelotto (Vélez) y Omar De Felippe (Central Córdoba) por protestas reiteradas.
Con este resultado, el Fortín cierra un año inolvidable con dos títulos oficiales y consolida un proyecto con muchos jóvenes surgidos de inferiores y refuerzos clave como Carrizo, Lanzini y Romero.
Por su parte, Central Córdoba luchó pero no logró repetir la hazaña del 2024. A pesar de un primer tiempo parejo y un remate al palo de Matías Godoy, no pudo romper la solidez defensiva de Vélez ni contener las jugadas preparadas.
Ficha del partido:
Estadio: Gigante de Arroyito (Rosario)
Árbitro: Facundo Tello
Goles: Jano Gordon (VÉ) 49’ y 85’ ST
Amonestados: Galván, Romero, Aliendro, Magallán (VÉ); Abascia, Godoy, Galván, Barrera (CCSE)
Expulsados: Barros Schelotto y De Felippe (ambos DT)