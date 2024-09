“Ver llorar a estos chicos es como ver llorar a un hijo”, expresó el DT de la Selección Sub-19 Juan Manuel Garcés habló de sus dirigidos que se despidieron del Mundial tras perder ajustadamente ante Portugal. Bautista Giménez y Valentino Marzonetto también analizaron la caída.

Tras la dura eliminación en semifinales ante Portugal en el Mundial de hockey sobre patines, el director técnico de la Selección argentina Sub-19 analizó la derrota.

“No merecíamos haber perdido, jugamos un primer tiempo que no fue bueno pero tampoco fue malo, hubo errores pero es lo que nos tocó. En el segundo tiempo marcamos muy bien y estuvimos a punto de empatarlo”, expresó el entrenador.

“El hockey es así y estoy muy dolido por estos niños, quedaron muy mal porque se dieron cuenta que podrían haberlo ganado. Para mi verlos llorar es como si llorara un hijo mío. Vamos a tener que hacer un buen lavado de cabeza para poder levantarles el ánimo y que podamos irnos con una medalla en el cuello”, agregó el DT refiriéndose a que este sábado sus dirigidos jugarán por el tercer puesto.

Bautista Giménez: “Duele el alma”

Otro de los jugadores que demostró su tristeza tras la eliminación ante Portugal fue Bautista Giménez, jugador de Bancaria que debutó en la Selección en Novara. “Me duele en el alma como a todos, es un golpe muy duro pero estoy convencido que la vida sigue y hay que darle para adelante. Pagamos caro los errores que tuvimos”, manifestó el jugador.

“Hoy demostramos que somos unos leones. EStoy triste pero también estoy contento por el rendimiento que tuvimos”, agregó.

Valentino Marzonetto: “Con la cabeza arriba”

Fue una de las grandes figuras de la Selección, no solo en la semifinal ante Portugal sino también durante todo el Mundial. Valentino Marzonetto anotó los tres goles que sirvieron para ponerse a tiro de los lusitanos para terminar con un ajustadísimo 5-4. “Este equipo demostró que podíamos ganar, es difícil hablar ahora porque no me imaginaba llegar hasta acá, se nos escapó de las manos”, expresó el mendocino.

“Me quedo conforme con este equipo porque lo dio todo y me voy con la cabeza arriba porque estábamos para más, para jugar la final”, expresó Marzonetto.