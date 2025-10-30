[VIDEOS] Los homenajes de la Selección argentina y Boca para conmemorar el cumpleaños 65 de Diego Maradona El emblema histórico de la selección argentina celebraría hoy su aniversario. Le dedicaron miles de mensajes

Hoy, 30 de octubre de 2025, se cumplen 65 años del nacimiento de un futbolista que marcó un antes y un después en la historia del fútbol argentino y mundial: Diego Armando Maradona. Sus míticas historias siguen más presentes que nunca a casi cinco años de su pérdida física. Las redes sociales son en la jornada de hoy un altar virtual para el Pelusa.

La cuenta de la selección argentina fue una de las primeras en recordarlo. Compaginaron imágenes del Diez con la celeste y blanca más un mensaje: “Diego, hoy cumplirías 65, y tus aportes a la Argentina son incalculables. Después de romperte el lomo, de luchar toda una vida por nosotros y de jubilar a varios, lo que es imposible de jubilar es nuestro amor por vos”.

Boca armó un video que difundió en sus redes con la introducción y el estribillo de “Maradó”, la canción que le dedicó la banda Los Piojos. Allí Pelusa se fundió con imágenes históricas tanto de futbolista xeneize como de hincha. La particularidad es que la publicación se hizo a las 10:10 de este jueves.

Ayer por la noche, los socios de Boca Juniors se reunieron en el estadio en una asamblea en la que se aprobaron diversas cuestiones referidas a la vida institucional. El encuentro se extendió hasta pasada la medianoche, por lo que los fanáticos boquenses no olvidaron que ya era 30 de octubre y recordaron la figura de uno de sus máximos ídolos.

Los otros clubes argentinos en los que jugó y dirigió también marcaron presencia en las redes sociales: Argentinos, Newell’s y Gimnasia La Plata, más Nápoli y Sevilla. Maradona, patrimonio histórico del fútbol argentino, igualmente fue saludado por casi todas las otras instituciones con las que no estuvo identificado.

TODOS LOS SALUDOS Y HOMENAJES A DIEGO ARMANDO MARADONA EN LAS REDES SOCIALES

Maradona es muy recordado en Newell’s por su paso como futbolista en 1993 (Fuente) Maradona es muy recordado en Newell’s por su paso como futbolista en 1993 (Fuente)

La Liga Profesional de Fútbol repasó su carrera en el fútbol argentino como jugador y DT (Fuente) La Liga Profesional de Fútbol repasó su carrera en el fútbol argentino como jugador y DT (Fuente)

La Serie A conmemoró a una de sus históricas figuras La Serie A conmemoró a una de sus históricas figuras

La página de la Copa Mundial de la FIFA compartió, entre otras imágenes, una de Diego como DT de la Selección en Sudáfrica 2010 La página de la Copa Mundial de la FIFA compartió, entre otras imágenes, una de Diego como DT de la Selección en Sudáfrica 2010

La Conmebol no olvidó homenajear al ídolo argentino La Conmebol no olvidó homenajear al ídolo argentino

El Ciclón también aseguró que en Boedo “lo aman” El Ciclón también aseguró que en Boedo “lo aman”