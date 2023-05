Una dramática situación atraviesa un joven emprendedor de 25 años a raíz de un dañino robo en la barbería que abrió hace menos de un año en Santa Lucía.

La bronca de la víctima, identificada como Elías Chacón, radica en que el ataque ocurrió a plena luz del día, siendo que su local está ubicado en una de las calles más transitadas del departamento, en Hipólito Yrigoyen al oeste de Carlos Pellegrini, y a menos de 200 metros de la comisaría 5ta. Y, principalmente, en que le llevaron todas las máquinas y gran cantidad de insumos, dejándolo en ruinas. "Prácticamente me vaciaron el local", lamentó ayer el muchacho con la voz cargada de impotencia.

El robo en "Kaizen Barber", el primero desde que abrió sus puertas, fue el último jueves, alrededor de las 17.

La casa de Chacón se encuentra al lado de la barbería y esa tarde él se encontraba allí. "Estaba en el local, cerré todo y fui a mi casa a comer. A los minutos me llamó un chico y me avisó que se me habían metido. Fue todo muy rápido, menos de cinco minutos", explicó la víctima.

Una cámara de seguridad registró que el ladrón fue uno solo y que actuó a cara descubierta, ingresando tras forzar la puerta del frente de la barbería.

"Uno labura todos los días y esto te da mucha bronca", se quejó Chacón.

El delincuente se alzó con al menos 6 máquinas profesionales, todas muy costosas y con diferentes funciones, además de otros artículos como tijeras.

La denuncia fue radicada en la seccional 5ta, desde donde iniciaron una investigación para esclarecer el hecho.

"Estoy trabajando con unas máquinas viejas que tenía en mi casa y tuve que salir a comprar otras. Me da mucha impotencia pero no queda otra, hay que seguir", concluyó.

Hasta anoche no había ningún detenido.