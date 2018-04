El grooming es un engaño cibernético que se produce cuando una persona adulta intenta persuadir a un menor con la intención de abusar de él. En San Juan, la cantidad de denuncias por casos de este tipo han crecido llamativamente. Desde ANIVI informaron que en los primeros cuatro meses del año recibieron 20 denuncias, cuando a lo largo de todo el año pasado, las denuncias fueron 5.

En ese marco, es importante que los papás tengan en cuenta una serie de consejos para proteger a sus hijos:

1. Establecer un vínculo de confianza entre los padres y los chicos, entablando un canal de comunicación de forma que se puedan conocer los hábitos y preferencias al utilizar los dispositivos móviles.

2. Dejar claro cuáles son los lugares permitidos para utilizar el dispositivo, el tiempo durante el cual se puede usar y qué puede hacer durante este tiempo.

3. En el smartphone toda la información almacenada (fotos, videos, mensajes) podría volverse pública en Internet en caso de que el dispositivo sea intervenido o atacado. Es muy importante hacer hincapié en la importancia de mantener los datos en privado, para no perder el control sobre los mismos.

4. Crear la conciencia de no responder mensajes o llamadas de origen desconocido. Si considera que es importante debe ser comentado con una persona mayor.

5. Cuando se realice una compra utilizando el dispositivo móvil o al realizar la descarga de alguna aplicación, debe acompañarse de un adulto para estar seguro de cómo funciona el proceso.

6. La opción de GPS del dispositivo es muy útil para ubicarse, pero se debe utilizar con precaución ya que mantenerlo siempre encendido permitiría que a través de las redes sociales puedan saber la ubicación del menor.

7. Cuidado con la webcam. Los menores deben saber que lo que se muestra a través de una webcam puede ser falso, por ejemplo un vídeo grabado previamente, y que todo lo que ellos muestren puede ser grabado por la otra persona y luego subido a Internet. Además existe software malintencionado capaz de acceder a la webcam y grabar, por lo que deben taparla siempre que no esté siendo utilizada.

8. Al igual que la computadora personal, el sistema operativo y las aplicaciones del dispositivo móvil deben mantenerse actualizadas.

9. No se debe descargar aplicaciones de sitios no oficiales y antes de instalar cualquier aplicación es necesario tener en cuenta qué permisos son solicitados. Una buena alternativa es ayudarlos a configurar sus perfiles en las redes sociales (si tiene edad para tener una cuenta) y consensuar con ellos las restricciones de seguridad. Además podemos ayudarlos a abrir una cuenta y asegurarnos que la misma no tenga privilegios de administrador. Sin privilegios no puede instalar programas, deshabilitar protecciones, activar dispositivos como la webcam, etc. Si el menor tiene una cuenta sin privilegios, no podrá realizar acciones potencialmente peligrosas.

10. Instalar un control parental. Existen buenos programas para limitar las acciones que el menor puede realizar en el dispositivo que utilice: ordenador, portátil, tablet, smartphone… Además. los principales sistemas operativos y navegadores de Internet incorporan opciones para garantizar la seguridad del menor en el acceso a contenidos. Siempre es mejor prevenir.