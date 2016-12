Dos familias todavía no se mudan a sus nuevas casas y ya están sufriendo los robos. De una de las viviendas se llevaron herramientas y máquinas.



En la otra sustrajeron grifería, materiales y otras cosas como un piletín. Los hechos se produjeron en el lapso de 5 días en la misma cuadra de un loteo de Chimbas que recién se está poblando y que es azotado por los delincuentes, denuncian los damnificados.



El sueño de la casa propia en el Loteo Parque Norte está trayendo un dolor de cabeza a Andrés Atencio, a sus vecinos la familia Heredia y otros habitantes de ese barrio que se levanta sobre calle Maradona, al Sur de 25 de Mayo.



Desde que empezaron a construir sus casas, algunos hace más de un año y medio, vienen teniendo robos esporádicos pero esto se viene reiterando cada vez más, afirmaron.





Los dos últimos robos se produjeron en casas que están a 20 metros de distancia y en la misma cuadra.





Ayer, una de las víctimas fue el policía federal retirado Andrés Atencio que se encontró con que ladrones saquearon su futura casa en la madrugada. ‘Otra vez me cag... la vida. Me estoy por mudar y me vuelven robar’, dijo disgustado porque no es la primera vez que pasa.



En esta ocasión, rompieron una puerta del fondo y le sustrajeron herramientas de mano, dos rollos de 100 metros de cable, un juego de grifería, la puerta del baño, dos ventanas y hasta un piletín que pensaba armar en el fondo.



‘Esta es zona liberada. Aquí no entran las patrullas de la Policía Comunal ni de la comisaría, y los ladrones roban a cualquier hora. A casi todos los vecinos le han robado’, contó Atencio.



Sin ir más lejos, el jueves de la semana pasada entraron a robar a la vivienda de la familia Heredia, ubicada a 20 metros de la propiedad de los Atencio y en la misma cuadra. Esa vivienda tampoco está ocupada.



El ataque también fue de noche y los ladrones se llevaron herramientas y algunas máquinas de los albañiles, entre ellas una hormigonera.