Molestos. Varios padres se aglutinaron en la puerta del Colegio Luján y entraron a pedir explicaciones. Las clases se suspendieron por 48 horas, indicaron.

Decenas de padres y los alumnos más cercanos al conflicto tienen un convencimiento: una adolescente con discapacidad que concurre al colegio privado religioso Nuestra Señora de Luján fue violada el 10 de mayo pasado en los baños de esta institución, por un estudiante de esa secundaria, de 17 años, al que señalan como autor de ese y otros ataques sexuales "desde que iba a tercer año y hasta ahora que va a sexto", indicó ayer una de las madres, aún molesta. Y citaron, como ejemplo, el caso de una chica que se tuvo que cambiar de escuela porque luego de la supuesta agresión sexual de ese chico "no hicieron nada en el colegio". Y el de otra que también sufrió un ataque en el interior del edificio e hicieron algo que -sostienen- no se debía: "Hubo otra alumna abusada que fue abordada y tratada durante un año por la psicóloga del establecimiento, cuando eso no se puede hacer. Los padres se vinieron a enterar un año después", indicaron. Ayer, a eso de las 7.30, unos 100 padres se juntaron en la puerta del colegio para pedir explicaciones sobre el plan de acción de las autoridades escolares para terminar con esa y otras situaciones que los tienen disconformes, entre las que se incluyen la falta de cámaras de seguridad en la escuela o los robos padecidos por los chicos a la salida de clases. "Exigimos justicia, en este colegio hay un violador", se leyó en uno de los carteles portados por los padres, cuando se metieron a hablar con los religiosos y los directivos escolares. Algunos, pidieron renuncias a gritos.

En el interior, la mayoría de unos 800 estudiantes secundarios de ese establecimiento situado en Segundino Navarro, al Sur de Arenales, en Capital, protestó con una masiva sentada, también con carteles. Luego de esa manifestación, algunos alumnos sufrieron una suerte de "apriete": "Les hicieron firmar un documento, amenazándolos con quitarles la pasantía", indicaron.

Centenares de alumnos se manifestaron dentro del colegio. La mayoría cree que el abusador es un alumno de 17 años, al que más de un padre ayer buscó linchar.

Sobre las 9 de la mañana, los ánimos se caldearon porque ninguna autoridad escolar salió a intentar hablar con ellos -indicaron- y por eso apenas alguien abrió la puerta principal, ingresaron atropelladamente.

Una vez adentro, sucedió lo que varios suponían: muchos intentaron buscar al estudiante cuestionado para "lincharlo", pero la oportuna intervención de los directivos y docentes permitió que el chico fuera sacado de apuro por un portón del fondo del edificio, precisaron.

"No es cierto que golpearon al director y rompieron vidrios como dijeron por ahí. Pedimos explicaciones y lo único que nos dijeron es que no tenían ningún nombre (de algún sospechoso) y que estaba todo en manos de la Justicia", precisó otra de las madres.

Según el grupo de padres, a raíz de la protesta, las autoridades escolares suspendieron las clases por 48 horas. Luego de esa tregua, analizarán si continúan o no con protestas.

Mientras, desde la UFI Anivi que dirige el fiscal Eduardo Gallastegui se solicitó una audiencia para que un juez autorice a psicólogos del Anivi a entrevistar a la menor. Del testimonio de esa chica, se desprenderá finalmente si el estudiante señalado por todos es o no el atacante.