Unidas más que nunca. Así dijeron que están Rosa y Silvina Agüero. Y acusaron de mentirosa a Vanesa Sánchez, la madre biológica de la joven.

La abraza, la besa, la toca. Es ella. Su madre del corazón. La que la adoptó en su casa de Caucete hace 20 años cuando tenía días. Está de nuevo y la casa recobra color. Le dice que la ama. Que la extrañó mucho. Que los días que estuvo sin ella fueron horribles. La ayuda a limpiar y escucha la anécdota en la que le cuenta que las chicas del Penal le decían abuela. Se ríen. Están felices. Pero mientras almuerza se acuerda de Vanesa Sánchez, su madre biológica, y su rostro cambia. Está enojada con ella. Y muy dolida. Dice que le quiso quitar a su madre adoptiva con mentiras. Que eso es imperdonable y que tampoco va a olvidar que se burló de ella.



Ayer, un día después de pasar 20 días en el Penal de Chimbas, Rosa Agüero estaba en su casa de Capital, con Silvina Agüero, su hija del corazón, la que supuestamente se había robado con la complicidad de una hermana, una prima y un médico amigo. Fue después de que el juez le otorgara la libertad bajo fianza, tras una pericia de Gendarmería Nacional que confirmó que Sánchez escribió un papel en el que afirma que entregaba la bebé porque no podía hacerse cargo de ella. Así, se cayó el supuesto delito del robo de un menor.



No fue nada fácil para Agüero estar ahí, encerrada. Lloraba todos los días porque extrañaba mucho a "Sil", como la llama cariñosamente. Pero contó que nunca perdió la cabeza. "Siempre supe que iba a salir en libertad porque la verdad estaba de mi lado. Esta señora -por Sánchez- fue a la Justicia después de 20 años y con mentiras", dijo visiblemente emocionada por el explosivo giro en el caso.



A la que también le hizo ruido que saliera dos décadas después a pedir por su hija fue a la propia joven. "Quiero saber mi verdad, por qué me abandonó y por qué tardó tanto en venir a arrepentirse. Vanesa quiso quitarme a mi madre con mentiras. Con ella estoy muy dolida, se burló de mí, nunca me quiso, capaz quiere sacar dinero con todo esto", sostuvo la estudiante de Instrumentación Quirúrgica.



La joven dijo que no tienen pensado iniciar acciones legales contra Sánchez porque sus hijos (hermanos de ella) no se merecen que les quiten a su madre, como ella misma vivió en carne propia.





SÁNCHEZ LO NEGÓ



"Yo no me acuerdo de haber escrito esa carta. Falsificaron tantas cosas, ¿por qué no una más?", dijo Vanesa Sánchez sobre el escrito que presentó Agüero, y por el que el juez Federal Rago Gallo decidió dejarla libre. El médico Celestino Elías también fue liberado, aunque quedan en pie otros ilícitos que lo complican, como la supresión de la identidad de un menor y la falsificación de documentos, ya que por aquellos años firmó un acta en la que afirmaba que la beba había muerto y otra en la que certificaba que la misma niña había nacido, ya como hija de Rosa Agüero.