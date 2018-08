El condenado negó haber delinquido. Las pruebas lo complicaron.

Un changarín de 49 años fue condenado ayer por el juez Juan Carlos Peluc Noguera (Sala II, Cámara Penal) a 5 años de cárcel por los abusos sexuales que cometió durante un año contra su sobrina, desde que la niña tenía 10 años, sin llegar a violarla, informaron fuentes judiciales. El castigo fue un año menos al que propuso la fiscal Leticia Ferrón de Rago, cuando consideró probado que el sujeto (no identificado para preservar a la menor) había manoseado y cometido otras prácticas contra la niña.



El defensor Reinaldo Bedini había intentado desligar a su cliente y ahora podrá reclamar ante la Corte de Justicia.



El caso se descubrió en la escuela a la que asistía la niña. El 31 de octubre de 2016 la víctima les preguntó a dos compañeritas si eran vírgenes de una precisa zona de su cuerpo. Y tan llamativa resultó la pregunta que esas nenas en el acto le avisaron a su maestra.



La víctima intentó negar en su escuela que realizó esa pregunta pero luego, entre lágrimas, admitió que era así por sugerencia de un tío. Y complicó al changarín cuando contó lo que le hacía cuando la llevaba a los fondos de una finca de 9 de Julio donde ambas familias vivían.



El 7 de noviembre, la madre de la víctima denunció. Y en Cámara Gesell, se supo que la nena era manoseada y expuesta a ver fotos y videos pornográficos que el sospechoso tenía en su teléfono celular. Así lo confirmó una pericia en el aparato, cuando se lo secuestraron.



El informe psicológico reveló que la nena no mentía, pero el acusado nunca admitió cometer delito alguno. Es más, un psicólogo informó que no sentía culpa ni estaba arrepentido por el delito que le atribuían.





Nena violada: acusados, en jaque



Una pareja empezó ayer a ser juzgada por la violación de una nena de 9 años, sobrina de la mujer, en Chimbas. Y otra vez ambos imputados volvieron a insistir en que el abuso sexual contra la niña lo cometió uno de los dos ladrones que los asaltaron en su casa la madrugada del 21 de julio del año pasado. Según sus dichos, al menos uno de los sujetos los redujo con una punta, para llevarles una bicicleta, aparatos, zapatillas, ropas y las llaves de la casa. La nena en cambio aseguró a su madre y otra tía sin mentir -según los psicólogos- que había sido su tío el que la sometió en presencia de su tía, que no hizo nada para evitar el ultraje sexual. Para hoy, en la Sala I de la Cámara Penal, esperan los últimos testigos.

Juzgado por ultrajar a su hijo



Un sujeto de 41 años empezó ayer a ser juzgado en la Sala II de la Cámara Penal por haber violado a su propio hijo desde que tenía 6 años, por lo menos. El sujeto fue denunciado el 26 de noviembre de 2014, fue detenido y pasó 2 años con prisión preventiva hasta que la Corte de Justicia anuló la prórroga de un año más de su encierro, y apercibió con un llamado de atención al tribunal donde el expediente demoró más de lo debido en una apelación. Ayer el sujeto se negó a declarar pero antes había negado los ultrajes contra su propio hijo y atribuyó todo a la pésima relación que mantenía con su madre, quien le era infiel. Una psicóloga en cambio refirió que el niño mostró signos de abuso y no fabulaba.