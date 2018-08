Estremecedor. Cuando al cocinero le avisaron que se le incendió su casa, tuvo que dejar solo a su padre en el hospital. Llegó, miró entre las rejas y estalló en lágrimas.

Un verdadero drama vive un cocinero rawsino llamado Jorge Barud, de 29 años: tiene a su padre internado y en la mañana de ayer se le incendió parte de su departamento. Justamente a eso de las 11 cuidaba a su papá en el Hospital Rawson (sufre diabetes), cuando le avisaron que la vivienda en la que habita junto a un hermano, Federico (26), y su hija de 4 años, estaba envuelta en llamas. Según el damnificado, que trabaja en un restaurante, el siniestro se inició por una falla en el medidor de electricidad.



Todo pasó en un departamento ubicado en calle Vélez Sarsfield 221 Oeste, en el Barrio Güemes, en Rawson. Ninguno de los tres estaba en el lugar cuando comenzó el fuego. "Dejé a mi papá solo y me tuve que venir porque me avisaron que se me estaba quemando la casa", dijo Barud. Y, cuando llegó, ya no había nada por hacer. Sólo lamentarse, pues el fuego ya había provocado grandes daños en varias pertenencias. Se quemó una cama de dos plazas con colchón, una computadora de escritorio, ropero, mesa de luz, ropa y otros objetos. El fuego también consumió descartables que Barud salía a vender a la calle para ganar unos pesos más, indicó.



Al parecer, todo se inició por una falla en el medidor. Según los vecinos, se escuchó un fuerte estruendo y luego las llamas ganaron lugar en una habitación que da a la calle. "Fue tan fuerte la explosión que hasta se rompió un caño de agua de la vereda", dijo un vecino. Los bomberos de Rawson llegaron al lugar y evitaron que las llamas se extendieran a toda la vivienda.



Barud comentó que sobre las 2 de la mañana salió de trabajar en el restaurante y se fue directo al hospital a cuidar a su padre. Fue su hermano el último que abandonó el departamento antes de que todo pasara. "Salió temprano rumbo a 9 de Julio a recuperar la moto que la Policía le había quitado a la novia. Pero cuando se fue estaba todo bien. Hace dos años cambiamos todo el cableado. No sé qué pudo haber pasado", lanzó con bronca, y luego cerró sollozando: "A mi viejo lo tengo complicado y ahora me pasa esto, se me juntó todo. Tengo una tristeza terrible".







>Ardió una moto y bicicletas

Unas dos horas antes del incendio en la casa del cocinero, sobre las 9, el fuego dejó pérdidas en otra vivienda de Rawson. Fue luego de que las llamas tomaran la despensa de una casa del Pasaje Patria, metros al Norte de calle Félix Aguilar. Según el damnificado, Raúl Guajardo (38), quien vive allí con su madre, todo se originó por una pérdida de gas en un termotanque.



Lo cierto es que el fuego consumió un colchón, cuatro bicicletas, una moto Zanella Hot 90cc y otros objetos que había en ese lugar, precisó Guajardo.



El hombre agradeció que las llamas no se extendieron hasta el interior de la vivienda. "Empezó a entrar humo por la ventana de la pieza (contigua a la despensa) y cuando fui a ver se me vinieron las llamas encima. Menos mal que estaba yo, sino se me quemaba todo. Fue una desgracia con suerte", sostuvo. Guajardo actuó rápido y logró sofocar las llamas a baldazos.