Lamento. Facebook ayer se llenó de mensajes de dolor por la muerte de "el Petta", como la mayoría de sus conocidos le decía.

Como lo venía haciendo desde hacía varios años, en el inicio de este 2019 Mario Ariel "Petta" Marinero (49) partió con su familia rumbo a Chile para vacacionar unos días. La localidad de La Serena era su destino preferido cuando llegaba el verano.



"Chicos, me estoy yendo a Chile con Mariela y Tomy", mandó entusiasmado a uno de sus grupos de Whatsapp cuando salía de San Juan. Con Mariela había formado pareja y tuvieron a Tomás (12), luego de que él se separara de su primer matrimonio, con quien tuvo otros dos hijos.



Lo que jamás imaginó fue que, lejos de disfrutar de un paseo de relax y deleite, iba a terminar encontrando la muerte de manera trágica. Fue en la tarde del pasado miércoles, cerca de las 18. Según informaron medios trasandinos, Petta se bañaba en una playa junto a su hijo, cuando en un momento dado comenzaron a tener complicaciones para salir del mar. Al parecer, donde se habían metido, un sector llamado Cuatro Esquinas, en las cercanías de La Marina, en La Serena, es un lugar no apto para el baño, según indicó el Capitán del Puerto de Coquimbo, Edgardo Palma, al diario El Día. Una autoridad chilena salió luego a aclarar que en realidad ninguna playa es apta para bañarse, aunque hay algunas habilitadas, con ciertos límites (ver recuadro).



Lo concreto es que, con la ayuda del salvavidas a cargo del sector concesionado y también de otros municipales, lograron rescatar a padre e hijo. Ambos llegaron con vida al borde costero, pero Petta tuvo complicaciones y tuvieron que trasladarlo de inmediato a un centro de salud, donde pese a los esfuerzos de los médicos por reanimarlo, falleció. Las autoridades chilenas no descartaban que el hombre haya sufrido una falla cardíaca, posibilidad que será confirmada o no con los resultados de las pericias.



Para la familia y los amigos de Petta la noticia cayó como un baldazo de agua fría. El hombre tenía un taller de electricidad del automotor que funcionaba en su casa de Concepción, en Capital, donde vivía solo.



Era además muy conocido en el ambiente del airsoft, actividad lúdica-deportiva de estrategia basada en la simulación militar en la que era un referente en la provincia. Cuando se conoció su fallecimiento, sus compañeros del Seal Team volcaron su dolor en las redes sociales con sentidos mensajes.



"Un tipazo, un hombre de la vieja escuela, siempre con el consejo, disponible para lo que uno necesitaba", lo definió Carlos Moreno, íntimo amigo del fallecido. Por su parte, un familiar que prefirió resguardar su identidad dijo que "era muy solidario, se lo va a extrañar". Ayer la familia cerraba los trámites para el traslado del cuerpo a San Juan.

"Compartí muchos momentos con él, era un tipazo. Causa mucho dolor lo que le pasó"

CARLOS MORENO - Amigo del fallecido

"Las playas son solaneras", explicaron



Tras la tragedia, autoridades chilenas salieron a dar explicaciones. "Las playas están todas señalizadas, en La Serena no tenemos ninguna apta para el baño, son todas playas solaneras", aclaró ayer la delegada municipal Gloria González. Las playas solaneras se caracterizan justamente porque "se puede tomar el sol, pero no bañarse", explicó. "El municipio habilita las playas, pero las personas tienen límites para ingresar al mar. Quien pasa más allá de la rompiente es automáticamente sacado del agua", agregó. En la zona, existen 17 playas habilitadas, dos de las cuales son aptas para bañarse, La Herradura y Peñuelas, ambas en Coquimbo. En La Serena ninguna es apta, pero el sector comprendido desde El Faro Norte a Canto del Agua está habilitado, bajo medidas de seguridad.