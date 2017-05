Un changarín de 42 años y un empleado público de 38, fueron detenidos el último miércoles en Angaco y Sarmiento por orden del juez de Instrucción Martín Heredia Zaldo, porque están sospechados de cometer gravísimos delitos sexuales contra sus propias hijas.



El más grave de los casos denunciados involucra a tres jovencitas, incluida una menor de 14 años que ayer dio a luz. La sospecha es ese bebé es de su propio padre, quien la habría tenido ‘retenida’ en la casa sin dejarla salir a ningún lado alrededor de un año, dijeron fuentes de la investigación.

¿A TRES HIJAS?

Este último caso es justamente el más aberrante y ocurrió en Angaco. Allí, la Policía metió preso a un jornalero por el presunto abuso sexual reiterado con sus tres hijas de 25, 19 y 14 años, que ayer dio a luz en el hospital público, precisaron voceros de la pesquisa.



Todo se descubrió hace un par de semanas cuando la chica de 19 años se fue de su casa, ‘cansada de ser abusada por su padre’, indicaron las fuentes. La joven le contó sus padecimientos a su abuela y ésta le recomendó denunciar.



Pero al momento de llegar a la Comisaría de la Mujer fueron dos las denunciantes, pues también sumó su reclamo de justicia otra joven de 25 años que ya no vivía en la casa y que también refirió haber sido violada.



Estas jóvenes tienen el apellido del sospechoso pero no serían hijas biológicas suyas. Y al momento de denunciar, habrían alertado sobre el embarazo que atravesaba su hermana de 14 años y también sus sospechas sobre el mismo sujeto.



El resultado de la entrevista de la menor con Cámara Gesell, revelará si su propio padre la sometió y la mantuvo encerrada en la casa con la complicidad de la madre de la niña. Y un examen de ADN confirmará o no si ese sujeto es a la vez progenitor y abuelo del recién nacido, indicaron.

EN SARMIENTO

La otra denuncia sobre un grave abuso sexual ocurrió en Sarmiento y complica a un empleado público de 38 años. Se descubrió en la escuela a la que concurre una jovencita de 14 años.



La versión que trascendió es que la chica en un momento no quiso entrar a clases y se puso a llorar. Y cuando llamaron a su madre contó que su papá la había manoseado y la había violado.

Por eso fueron derivadas al centro ‘Anivi’ para que pusieran la denuncia. Y ya con esa acusación, el magistrado ordenó la detención del sospechoso.



En los próximos días el magistrado indagará a los detenidos para conocer si deciden o no dar su versión de los hechos. Y luego resolverá si deben continuar o no detenidos.

Acosaba exhibiéndose por internet, recibe paliza

Un sujeto de 27 años de apellido Tapia, oriundo de Calingasta, recibió una paliza y terminó preso, sospechado de acosar y exhibir sus genitales a una chica que contactó por las redes sociales, dijeron fuentes judiciales. Tapia fue detenido por la Policía el último martes al mediodía en una casa del barrio Foeva, en Rawson, cuando era golpeado por el novio de la joven a la que, según la denuncia, acosaba insistentemente por Facebook y también por Whatsapp, indicaron.



Según fuentes judiciales, la denunciante decidió tenderle una emboscada citándolo a su casa, previo a dar aviso a la Policía y asegurarse de la presencia de su novio al momento de que apareciera. Y así fue. En la causa están los soportes electrónicos que demuestran las maniobras del sospechoso, precisaron.

El juez Martín Heredia Zaldo indagará al sospechoso por el delito de exhibiciones obscenas.