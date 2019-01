Al ataque. En los dos robos, los delincuentes ingresaron de manera calcada: por el frente, tras violentar las rejas de una ventana y una puerta de madera.

Las energías positivas con las que todos pretenden arrancar cada año se convirtieron en lamentos para una familia de Santa Lucía en el inicio de este 2019. La razón de la pesadilla: ladrones. En los primeros dos días de enero, la casa en la que viven, ubicada en el Loteo La Herradura (en calle Benavídez, al Oeste de Balcarce), fue blanco de delincuentes en dos oportunidades. En total les llevaron 1.400 dólares (aproximadamente $53.000) y varios aparatos de valor, dijeron fuentes policiales. Los investigadores no descartaban que los autores de ambos ataques hayan sido los mismos, indicaron.



El primer golpe ocurrió en la madrugada del pasado martes, primer día del año. Los Juárez-Yanzón salieron a festejar a la casa de unos familiares y al regresar se encontraron con la desagradable sorpresa. Los malvivientes forzaron la cerradura de la puerta de madera del frente, violentaron las rejas de una ventana que también da a la calle y entraron. Una vez adentro, dieron vuelta todo y se llevaron dos televisores y 1.000 dólares que estaban ocultos en un placard, informó la Policía.



Tras ese mal trago, los ladrones no le dieron tiempo a la familia ni para superarlo, pues al día siguiente, el miércoles, se les volvieron a meter.



La modalidad de ingreso fue la misma, pero el horario fue diferente. El ataque ocurrió a plena luz del día, entre las 16 y las 18. Esas dos horas en las que se ausentaron fueron suficientes para que los delincuentes se alzaran con una notebook, un celular, una plancha para el pelo y 400 dólares, dijeron los voceros.



Los damnificados radicaron las denuncias en la seccional 29na de Santa Lucía. Y de inmediato tomaron parte en la investigación pesquisas de otras divisiones, como Robos y Hurtos. Los policías ayer recorrieron el loteo en busca de posibles registros de cámaras de seguridad. Y también preguntaron por ocasionales testigos que pudieran haber visto algún movimiento raro en los días anteriores a los golpes.



Al mismo tiempo trabajó en el lugar personal de Criminalística, en busca de algún rastro o pista que pueda orientar la pesquisa, como la detección de alguna huella digital.



Hasta anoche no había ningún sospechoso en la mira, admitieron.