Marcelo González, el excuñado de Facundo Astudillo Castro, aseguró hoy que cuatro policías bonaerenses de la localidad de Mayor Buratovich lo presionaron y amenazaron para involucrarlo en la desaparición del joven, aseguró que los primeros días de la búsqueda los vivió como "una pesadilla" y pidió por un rápido esclarecimiento del caso.

En declaraciones al canal de noticias TN, el hombre explicó que está "teniendo problemas de hostigamiento policial" desde mediados de junio, cuando la policía lo fue a buscar a su domicilio "sin ninguna notificación" y lo llevó a la seccional local, donde fue "apretado" para involucrarlo a él y a su hermana -la exnovia de Facundo- en el caso.



De hecho, el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez ordenó que se abra una investigación para que se determine si en ese allanamiento realizado en la casa de este testigo se cometió alguna irregularidad.



"Todo el tiempo amenazantes, me dijeron que tenía que decir que Facundo estaba en Bahía Blanca, que tenía que hablar", relató el hombre, quien aseveró que el jefe de la fuerza de la localidad cercana de Pedro Luro, quien también estaba allí, le dijo que "si no hablaba" le a iba a tener que "pegar unos sopapos y ahí iba a tener que cantar".



"El problema que ellos se generaron lo quieren limpiar con nosotros, involucrar a personas inocentes y librarse del problema. Yo no entiendo todavía cómo en cuarentena, cuando estábamos en fase uno, lo dejaron seguir, con tantos retenes policiales", añadió.



Además, comentó que la segunda vez que declaró frente al fiscal federal Ulpiano Martínez agregó algunos detalles sobre lo que le había sucedido, pero que se sentía "muy asustado" y "no quería hablar por seguridad".



"Con el transcurso del tiempo empecé a tener comunicación con Cristina (Castro, la mamá de Facundo) y su abogado Leandro Aparicio, voy a asesorarme con él para ver qué camino tengo que seguir, pienso hacer una denuncia por lo que estoy viviendo", explicó.



En ese sentido, el hombre aseguró que se acuerda "perfectamente" de los rostros de los cuatro policías a los que apunta y que "puede hacer un reconocimiento".



González dijo que está "aterrado", que "tener que vivir una situación así en democracia es lamentable" y adelantó que piensa mudarse "por razones de seguridad".



Además, pidió que el caso de su excuñado "se esclarezca rápido".



"La verdad que me da mucha bronca, soy una persona honrada, pobre pero honrada, trabajadora, toda mi vida viví de mi trabajo, nunca tuve problemas con la Justicia, no tengo antecedentes penales, y tener que atravesar esta situación me da terror, me siento desprotegido", manifestó.

Realizaron una evaluación del lugar donde hallaron el cadáver en busca de más restos óseos

Los investigadores de la desaparición de Facundo realizaron hoy en la localidad de General Daniel Cerri una evaluación de la escena donde el pasado sábado se halló un cadáver esqueletizado que se presume puede ser del joven desaparecido, en busca de más restos óseos y otras evidencias, informaron fuentes judiciales y policiales.



El procedimiento solicitado por el fiscal federal de Bahía Blanca Santiago Ulpiano Martínez fue realizado desde esta mañana por peritos de la Policía Científica de la PFA, bajo la coordinación y a pedido del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).



Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación confirmaron a Télam que debido a las malas condiciones del terreno, donde no se logró acceder esta mañana con vehículos y camionetas 4x4, los especialistas comenzaron a consultarles a baqueanos y pescadores de la zona sobre las condiciones de las mareas y la fauna del lugar.



“Dado los pronósticos del clima y la crecida que hubo en la zona en la noche de ayer, los principales trabajos estarán enfocados en reuniones y articulaciones con especialistas en mareas, fauna y topología del lugar para poner a disposición de la justicia y la familia toda la información necesaria”, precisó la fuente consultada.



Un equipo compuesto por unos 80 efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) se encontraba esta tarde a cargo de los rastrillajes en busca de nuevos indicios que permitan determinar qué ocurrió con ese cuerpo hallado el pasado sábado.



Las fuentes explicaron que, por un lado, los expertos del EAAF solicitaron que se intensifique la búsqueda de más restos óseos, ya que el cadáver hallado el sábado pasado no estaba completo, mientras que el fiscal también pidió que se busquen distintas evidencias que pueden sumar a la investigación, sobre todos los objetos que llevaba Facundo al momento de su desaparición, como por ejemplo, la mochila.



El equipo también está compuesto por perros de búsqueda y vehículos 4x4 y cuatriciclos.



En tanto, el lugar del hallazgo está custodiado las 24 horas para preservar la escena y evitar que se acerquen personas al lugar.



Los nuevos rastrillajes fueron coordinados y ordenados por expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), quienes establecieron criterios y técnicas a desarrollar junto a la PFA.



La identidad de los restos y demás detalles acerca de la muerte comenzarán a establecerse mediante una autopsia cuyo inicio está previsto para el 25 de agosto próximo en la ciudad de Buenos Aires.



Esta mañana, Leandro Aparicio, uno de los abogados de Cristina Castro, madre de Facundo Astudillo, informó a Télam que tanto él, como la mujer y el otro querellante, Luciano Peretto, viajarán a la Capital Federal "para estar cerca" cuando comience la diligencia que estará a cargo del EAAF.



"Vamos a ir con Cristina para acompañarla, aunque todavía no decidimos bien qué día llegaremos", dijo Aparicio.



El abogado indicó a Télam que además pedirán el análisis de la zapatilla encontrada a metros del cadáver y que Cristina dijo que pertenecía a su hijo, como también de las huellas de un vehículo que llegaban hasta donde estaban los restos óseos, según indicó el letrado.



“Cristina le pidió el domingo pasado al fiscal (Santiago Ulpiano Martínez) agrandar la zona del rastrillaje. Queremos que se analice la huella del vehículo que llega hasta donde estaban los restos. Es un lugar en el cual solo accedés con una (camioneta) 4x4”, remarcó.



Por su parte, Peretto dijo a la prensa bahiense que en la autopsia también "va a estar presente la jueza (federal María Gabriela Marrón)" y que por parte de la querella estará la perito Virginia Creimer.



"Cristina desea concurrir también. En principio no iba a ir y ha decidido que tiene que estar allá; necesita saber o ser la persona que se entere primero de alguna situación que sea urgente, que sea en el momento", agregó.



La diligencia estará a cargo de expertos del EAAF, quienes trabajarán junto a tres especialistas de una universidad pública de la provincia de Buenos Aires, cuatro integrantes del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia y una del Conicet.



El cadáver esqueletizado que fue levantado del cangrejal el sábado permanece en los laboratorios del EAAF del barrio porteño de Núñez.



Facundo, de 22 años, desapareció el 30 de abril último cuando, en plena cuarentena, se fue de su casa de la localidad de Pedro Luro rumbo a Bahía Blanca y fue retenido en un control policial.