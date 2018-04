Se abstuvo. Luego de la extensa lectura de la prueba en su contra, el médico Carlos Martínez se negó a declarar. Fue trasladado al Penal de Chimbas.

El ginecólogo riojano Carlos Hugo Martínez replicó ayer ante el juez Guillermo Adárvez y el fiscal Carlos Rodríguez, su decisión de no dar su versión (como hizo en Jáchal, donde le atribuyen 3 casos) sobre siete hechos de posible abuso sexual y otro de estafa contra pacientes. Y por ahora (resta indagarlo por otros tres episodios), la escala penal de los delitos que le atribuyen tiene un mínimo de 8 años de cárcel y supera los 100 años de cárcel (esta cifra surge de sumar los máximos de cada delito), aunque en Argentina, por ley, no podrá recibir una pena mayor a 50 años, si es que en un eventual juicio resulta condenado.



Había sido la defensora oficial Mónica Sefair quien aconsejó al profesional no declarar. Y esa fue su decisión luego de que en el Tercer Juzgado de Instrucción le detallaran la prueba en su contra en siete casos de abuso sexual y otro más de fraude contra una mujer, que lo acusa de haberle pagado por una ligadura de trompas que no le hizo.



Ya en Jáchal el juez Pablo Oritja había calificado por lo menos uno de los tres supuestos ataques sexuales con la modalidad equiparable a una violación (por la introducción de dedos). Y ayer el juez Adárvez entendió también que dos de los episodios que le atribuyen debían recibir esa calificación, indicaron fuentes judiciales.



Esos delitos se castigan con penas de 6 a 15 años de cárcel, pero el juez consideró que otro de los hechos fue un abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el daño en la salud de la víctima y ahí las penas suben: de 8 como mínimo a un máximo de 20. Los otros cuatro hechos fueron tipificados como abuso sexual gravemente ultrajante.



Luego de negarse a declarar, el médico enfrentará el resto del proceso detenido en la cárcel de Chimbas.