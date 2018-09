El remisero que fue denunciado por la Virreina de Capital, Catalina Sosa, por abuso sexual negó el hecho y presentará ante la Justicia dos testigos. Según la abogada del hombre, hace dos meses que Córdoba no traslada a la joven.

Filomena Noriega manifestó en Radio Sarmiento que el hombre se vio sorprendido por la acusación y que demostrará que en el horario en que Catalina dijo haber estado a bordo del móvil llevaba otros pasajeros. "Hay dos testigos que demostrarán que lo dice la chica no es cierto y además, aportaremos el registro de llamadas y mensajes para constatar que no existió comunicación. Hace más de dos meses que no la lleva", dijo la letrada.