Luego de que Patricio Pioli, el tatuador sanjuanino acusado de sextorsión por una mujer riojana, subiera un estado en sus redes sociales donde se lo muestra en la puerta de su casa, del lado de adentro de la reja que da a la calle, mientras saca un dedo índice por las rejas y dice: “¡Preso!” (cuando el dedo está dentro de la propiedad) y “libre” (cuando el dedo traspasa la reja), el propio artista aclaró que no se burló de la situación procesal en la que se encuentra.

"Yo no me burlo de la Justicia, siempre que se me llamó estuve ahí presente. Si mi video les molestó no es problema mío", expresó Pioli, y aclaró que "me río de mi propia desgracia y me lo tomo con humor por que soy inocente, no me río de la Justicia, la Justicia se ríe mí. Esto es corrupción".