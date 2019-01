El fuerte viento Sur que sorprendió antenoche a gran parte de la provincia con ráfagas que alcanzaron los 68 km/h dejó al menos 11 personas heridas con lesiones de distinta consideración, según un relevamiento de este diario.





> Accidentados en moto



El que quedó muy grave fue un joven de 17 años que se estrelló en su moto contra un poste por esquivar una rama caída, en inmediaciones de 25 de Mayo y Bonduel, en Chimbas. Federico Miguel Noriega sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave y quedó internado en Terapia Intensiva en el Hospital Rawson. La chica que lo acompañaba, Luciana Nerea Vargas (18), terminó con lesiones menores y estaba fuera de peligro, dijeron fuentes policiales.

Ocurrió minutos después de las 23, cuando Noriega intentó una peligrosa maniobra para esquivar una rama que había caído en la calle por el viento. El problema fue que perdió el control del vehículo, se salieron de la calzada y terminaron estampados contra un poste.

Otro que se accidentó cuando el viento lo agarró arriba de su moto fue Oscar Damián Villegas (29). El hombre se llevó por delante un cable que se había desprendido y colgaba sobre la calzada, en Corrientes antes de Catamarca, Capital, y sufrió un corte a la altura del cuello. A las horas recibió el alta.

> Golpeados por un cartel



A Bruno José Godoy (25) y a Rita Ivana Balmaceda (24) se les cayó encima un cartel cuando caminaban por la zona de General Paz y Conector Sur, en Capital. El muchacho fue atendido en el Hospital Rawson por un traumatismo de cráneo, traumatismo cervical y politraumatismo, mientras que la joven sufrió una luxación de clavícula y golpes varios. Ambos, oriundos de Jáchal, fueron dejados en observación.

Otra que fue alcanzada por una estructura metálica fue una joven de 20 años.

"La noqueó"

Belén Rocío Montenegro (20) nunca imaginó que mientras estaba en la fila para comprar un pancho por culpa del viento se le iba a caer en la cabeza parte de la estructura del carro, apostado en la puerta del Hospital Marcial Quiroga. "El golpe la noqueó. Fue desesperante porque empezó a convulsionar.", dijo ayer Oscar, su padre (foto). Por suerte ayer se recuperaba en el Hospital Rawson.

> Las ramas, siempre peligrosas

A eso de las 23.20 ingresó a Urgencias del Hospital Rawson Eduardo Rogelio Illanes (51), con una herida cortante en la cabeza que sufrió al caérsele una rama cuando caminaba por Avenida Rioja, en cercanías a Laprida, en Capital. Afortunadamente la lesión no fue mayor.



Una nena también fue golpeada por una rama, en el camping del SEC.

"Estaba inconsciente"

A Renata Olmos Tortosa (6) se le cayó encima una rama, en el camping del SEC, en Rawson, donde practica hockey. Según el relato de Germán, el padre, estaban junto con varias familias en la zona de los parrilleros cuando empezó el viento. "En eso que nos íbamos al quincho a refugiarnos la golpeó la rama de un álamo. No me preguntés cómo era, yo lo único que sé es que la saqué de abajo, estaba inconsciente y me la traje en el auto al hospital, no esperé nada", comentó. La nena ayer estaba en Terapia Intermedia, con una fisura en el cráneo. Su vida no correría peligro. "Hay que esperar, pero está evolucionando", aseguró Germán.



> Terror en el circo



El viento rompió la carpa del Fantástico Circo Mundial, en España y 25 de Mayo, Capital, y Sergio Ernesto Pereyra (46) y Juan Sebastián Olivera (33) tuvieron que ser hospitalizados con distintas lesiones, fuera de peligro. El que terminó un tanto más grave fue un niño de 5 años.

"Para mí estaba muerto"

"Para mí estaba muerto, cayó duro como cuando matan a una paloma. Le hablábamos y no reaccionaba, estaba lleno de sangre. Fue terrible, había poca luz y toda la gente corría y gritaba", relataron ayer Jonathan y Silvana, los padres de Ciro Alejandro Álvarez (5), el niño que fue alcanzado por un parante que tiró el viento en el Fantástico Circo Mundial. La que se salvó fue su hermanita, de apenas 20 días, que estaba muy cerca, en brazos de su madre. "Si me agarra la nenita me la mata", dijo Jonathan. Ciro sufrió tres fracturas en el cráneo y ayer estaba internado en Terapia Intermedia. "Por momentos se despierta, está un poco mejor", contaron.