Tras la revelación del caso del director de escuela que fue procesado por la Justicia por presuntos abusos sexuales contra dos estudiantes y que recientemente fue repuesto en su cargo en el mismo establecimiento, en el Ministerio de Educación salieron a aclarar que desconocían sobre esa causa penal.



‘Acá, nunca hubo un expediente por denuncias contra esta persona por delitos sexuales’, afirmó el jefe de asesores de esa cartera, Horacio Lucero, a pesar de que el episodio llegó a ser noticia de medios provinciales y nacionales en 2012.



De todas maneras, señaló que ahora pedirán informes al juzgado y tomarán medidas, que pueden incluir hasta la suspensión del directivo.



El Ministerio de Educación decidió tomar intervención por el escandaloso caso justo el último día de actividad judicial. Y es que hoy hay asueto en tribunales y el lunes empieza la feria judicial; mientras tanto, David Juan Carlos Galifi (48) continuará al frente de la Escuela Ramón Barrera en 25 de Mayo, donde se supone que cometió los abusos sexuales contra dos hermanos que eran alumnos de ese establecimiento.



Este diario intentó hablar con el docente, pero éste se excusó diciendo que primero tenía que reunirse con su abogado.

Horacio Lucero - Asesor del Ministerio de Educación Entendemos la gravedad de la situación, pero nosotros no sabíamos sobre esa causa penal





La denuncia contra el director fue radicada en noviembre de 2012. Durante la investigación en el Quinto Juzgado de Instrucción, se reunieron pruebas que llevaron al juez Benedicto Correa a la convicción de que ‘Galifi consumó tocamientos o contactos corporales impúdicos hacia las víctimas...’.



En otra parte de su resolución señala: ‘Al momento eran menores de edad (tenían 15 y 16 años) y que no consintieron el acto, el que rechazaron pese a lo sorpresivo que fueron los tocamientos’. De hecho, lo procesó, sin prisión preventiva, por abuso sexual agravado por su condición de encargado de la educación, ya que era el director del centro educativo.



Los únicos que hablaron ayer en el Ministerio de Educación fueron los asesores, los abogados Horacio Lucero y Malvina Quinteros, quienes sostuvieron que no existe ningún expediente por denuncias de abusos sexuales que involucren al director.



Afirmaron que hubo otro sumario, pero fue por problemas laborales y en el cual Galifi salió favorecido, y que por eso volvió a su cargo. ‘Entendemos la gravedad de la situación, pero nosotros no sabíamos nada sobre esa causa penal.



Nunca fuimos notificados. Hoy (por ayer) tomamos conocimiento de la resolución judicial a través de la presentación del abogado de una docente. Ahora vamos a requerir un informe al juez y en base a eso vamos a proceder. Puede abrirse un sumario y hasta disponerse la suspensión de esta persona’, afirmó Lucero.

Situación confusa



El director de escuela fue procesado en septiembre último. Es un caso delicado, dado que se lo acusa de manosear y acosar sexualmente a dos alumnos. Aún así, el docente volvió a ocupar su cargo al frente del colegio en estas últimas semanas.

El auto de procesamiento fue apelado por el abogado defensor, que sostiene que el director es inocente. Todo el expediente ahora está en la Sala III de la Cámara Penal para que otros jueces resuelvan sobre si esa resolución está bien fundamentada o no.

Lo sorprendente de esta historia es que, pese a que la investigación contra el docente lleva ya 5 años, el Ministerio de Educación no había iniciado ningún sumario administrativo por el supuesto caso de abusos sexuales que salpican al docente.