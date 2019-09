A Navila Garay, de 15 años, la mataron a golpes y la enterraron en el jardín de una casa en Chascomús; a Vanesa Caro, de 38 años, su ex la prendió fuego delante de sus hijos en Lomas de Zamora y falleció a causa de las graves lesiones que tenía su cuerpo; a Cecilia Burgat, de 42 años, su ex la maniató y la asesinó a golpes en Santa Fe; y a Cielo López, de 18 años, la hallaron completamente descuartizada en una zona de casaquintas de Neuquén. Estas cuatro muertes, que ocurrieron durante el fin semana, pasan a engrosar el listado de crímenes de mujeres perpetrados en lo que va del año.

"Estos femicidios se suman a los más de 223 que relevamos desde el Observatorio durante el 2019, hasta el 31 de agosto. Las cifras son alarmantes y observamos un recrudecimiento de la violencia producto de la terrible crisis económica que estamos viviendo", remarcó Raquel Vivanco, presidenta del Observatorio de las Violencias de Género "Ahora que sí nos ven".

Desde sus redes, la periodista y confundadora del Movimiento #Niunamenos, Ingrid Beck, también se hizo eco de estos crímenes y pidió que la sociedad no se acostumbre a los femicidios. "Navila Garay, Vanesa Caro, Cecilia Burgadt, Cielo López. Cuatro femicidios en un fin de semana. No es una suma. No las encuentran muertas. Son mujeres asesinadas por femicidas. Es violencia machista. Después preguntan por qué estamos tan enojadas. Seguimos gritando #NiUnaMenos".

De acuerdo al informe realizado por esa organización, que releva las noticias publicadas en 250 medios de todo el país, ya son 148 las niñas y niños huérfanos a causa de esos asesinatos.

Las provincia que registró más casos fue Buenos Aires (80); seguida por Santa Fe (19), Córdoba (18) y Chaco (12). Otros datos importantes son que el 84% de los agresores pertenecían al círculo íntimo de las víctimas o las conocían, y que la mayoría de las mujeres asesinadas tenían entre 21 y 40 años.

Solo durante el mes de agosto hubo un femicidio cada 27 horas, y las estadísticas se mantienen desde enero: oscilan entre 25 y 33 por mes. "Estos hechos no son casos aislados, no las encuentran muertas, son víctimas de un sistema patriarcal que nos mata todos los días", informó la ONG.

Desde ese organización denuncian que "en el gobierno nacional miran para otro lado" y aseguran que esta situación no solo se hace extensiva a las políticas de género sino que se evidencia "con todas las medidas económicas que afectan doblemente a las mujeres, dejándonos en situación de vulnerabilidad".

De acuerdo a ese mapa nacional de femicidios, el 37% de las víctimas había hecho la denuncia correspondiente y el 23% había conseguido que la Justicia dictara medidas de restricción contra los denunciados.

Otro aspecto para destacar es que el 65% de los crímenes fueron cometidos en la vivienda de la víctima y el 30% en la vía pública.

"Seguimos gritando #NiUnaMenos y seguimos exigiendo más y mejores políticas públicas, no alcanza con el 144. Necesitamos un ministerio que esté en la mesa chica peleando un presupuesto digno para impulsar acciones que puedan frenar la violencia de género", concluyó Vivanco.

Caso Navila Garay

Por el crimen de la joven de 15 años, cuyo cuerpo fue hallado enterrado en el jardín de una casa en Chascomús, hay un detenido. Se trata de Néstor Alfredo Garay, quien hizo una insólita confesión al ser apresado. Dijo que Navila "lo extorsionaba" para "sacarle plata" por un presunto abuso sexual que habría sufrido para no denunciarlo, que la menor había ido a buscar dinero al domicilio. Hasta el momento, su versión no pudo ser corroborada.

Caso Vanesa Caro

La mujer de 38 años, que en marzo pasado había sido quemada por su ex marido delante de sus hijos, falleció ayer en Ingeniero Budge tras sufrir una descompensación mientras realizaba un tratamiento ambulatorio relacionado con las lesiones producidas por las quemaduras que afectaron el 70% de su cuerpo.

Leonardo Víctor Zeniquel, de 34, fue detenido el 2 de marzo tras el ataque. Y si bien fue imputado inicialmente por "lesiones graves en contexto de violencia de género", luego se recaratuló el expediente como "femicidio".

Caso Cielo López

El cuerpo descuartizado de la joven, de 18 años, fue hallado por unos pescadores el domingo por la tarde a la vera del río Limay, en Neuquén, en una zona próxima a China Muerta.

Se trata del crimen "más exótico" en la historia de esa provincia, según lo describe la prensa, y hasta el momento no se estableció el móvil del hecho. Los investigadores están tratando de conformar una historia, una posible secuencia de lo que le sucedió.

Del informe preliminar de la autopsia se desprende que "el cráneo tiene dos traumatismos y dos fracturas".

Caso Cecilia Burgat

Fue su propia hija de 17 años quien se presentó el viernes 13 en la comisaría 14 de San José del Rincón, en la ciudad de Santa Fe, para denunciar la desaparición de su madre.

La mujer había sido vista por última vez a las 14 horas de ese día en el Hospital Provincial José María Cullen, donde trabajaba como enfermera.

Su cadáver fue hallado maniatado y asesinado a golpes este sábado en una vivienda de calle 4 de Enero al 8900, en el barrio Las Delicias. Por el hecho, fue detenida su ex pareja.