Trabajo. Por un camino alternativo, este diario ayer pudo acceder al lugar donde fue hallado el cadáver descuartizado y calcinado. Personal de Criminalística llegó cuando dieron aviso del hallazgo de los nuevos huesos.

La Policía ayer continuó rastrillando la escarpada zona de Campo Afuera, Albardón, donde antenoche hallaron partes de un cuerpo descuartizado y quemado, que creen que es de Brenda Verónica Requena (24), la joven madre que fue vista por última vez el jueves pasado, luego de que su marido (único detenido y principal sospechoso) supuestamente la descubrió con su amante. Ayer, con la luz del día, fue posible hacer un rastrillaje mucho más minucioso y los investigadores encontraron nuevos huesos que todo indica que son humanos, dijeron fuentes policiales. Los mismos, que tienen tamaño pequeño (al parecer corresponden a brazos y a la zona del tórax), fueron hallados cerca de donde en la noche del pasado martes se encontró un cráneo, un torso y una tibia, todo eso quemado y enterrado junto con restos óseos de animales, precisaron los voceros. "Lo que se encontró ahora fueron varios trozos de huesos incinerados", describió ayer una alta fuente policial. Personal de la División Criminalística trabajó en el levantamiento de los mismos y en el posterior traslado a la Morgue Judicial, para que sean analizados junto a los otros restos.

La hipótesis de los investigadores es que el cuerpo fue envuelto en membrana y prendido fuego con neumáticos. Fue tal la temperatura que tomó que su identificación a simple vista resultaba imposible, por lo que se conocerá quién es con un examen de ADN, cuyo resultado con suerte estará recién la semana que viene, indicaron fuentes judiciales.

¿Víctima? En la Policía creen que el cadáver es de Brenda Requena.

El hallazgo se produjo unos 4 kilómetros al Este de la parte céntrica de Campo Afuera, en una hondonada que tiene acceso a través de huellas de tierra. A unos 300 metros de ese lugar, el pasado jueves Requena fue descubierta supuestamente in fraganti por su marido, Diego Álvarez (28), cuando estaba abrazada a un tal José Guajardo (28). La pareja vivía en una casa de la Villa Mallea, en Campo Afuera, con sus hijos de 6 y 5 años. Ayer los vecinos defendieron al presunto asesino, al describirlo como alguien incapaz de cometer tamaño crimen (ver aparte).

Álvarez fue apresado el pasado domingo, porque el supuesto amante de Requena lo denunció por agresión y lesiones producidas cuando lo atacó con una piedra después de encontrarlo con su pareja. El juez Martín Heredia Zaldo dijo que aún requiere de los resultados de peritajes para poder imputarlo por homicidio, aunque expresó que está afectado a la causa y detenido. Según fuentes policiales, cuando se enteró del hallazgo del cuerpo se descompensó y tuvieron que llevarlo al hospital. Ayer por la mañana regresó a los calabozos de la Central de Policía.



Cómo es la zona

El espacio donde hallaron el cuerpo tiene un suelo pedregoso, escarpado, con lomadas, hondonadas y matorrales. Hay muchos restos de animales muertos y elementos presumiblemente de trabajos de brujerías, como jeringas y cruces. Además hay marcas de fogatas, al parecer realizadas también para hacer magia negra.

ÁLVAREZ, DEFENDIDO

PETRONA Vecina de la pareja

"Ellos tenían una vida linda, nunca me enteré de alguna pelea. Brenda era muy atenta con todos, a mí siempre me saludaba. Y lo de él es una gran cosa para nosotros, no podemos creer lo que se dice porque es muy bueno. Acá lo extrañamos como un hijo, no creo que haya sido él. Nunca fue violento".

CARLOS Vecino de la pareja

"A la chica la veía pasar cuando llevaba a los chicos a la escuela. Esto cae muy fuerte porque acá nunca pasó nada similar. Ellos no se metían con nadie, nunca escuché ninguna pelea. El chico se veía bien, muy respetuoso, nunca me imaginé que iba a estar metido en esto. No creo que haya podido hacer algo así".