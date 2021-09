Este viernes, familiares, amigos y vecinos de Catalina Valdez Sosa se reunirán para realizar una marcha exigiendo justicia. Se trata de la pequeña de 4 años que protagonizó un choque junto a sus padres y que luego de haber recibido el alta en el Hospital Rawson, falleció a las pocas horas.

Sus seres queridos denuncian mala praxis y a través de las redes sociales, han convocado a una manifestación el 17 de septiembre, a las 17. Se concentrarán en avenida Rioja y calle Francisco de Villagra, en Trinidad.

El principal pedido es que se investigue a los responsables "por mala praxis y abandono de persona", ya que la menor, según lo que informaron las fuentes, ingresó al nosocomio minutos después de las 16.15 y salió a las 22 con el alta. A las 2.20 de ayer volvió a ingresar al nosocomio y media hora después falleció.

"Catalina podría ser mi hija, la tuya, tu nieta o sobrina... pero ella era nuestra vecina. Hija de unos padres amorosos que dieron todo por verla crecer feliz", comienza el comunicado.

Luego de dar detalles de dónde será el punto de encuentro, remarcaron que "no queremos y no debemos permitir que nadie vuelva a sufrir lo que Catalina sufrió. Ella no volverá y ellos seguramente seguirán ejerciendo su profesión sin importar el dolor que dejaron en toda una familia".