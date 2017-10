La salida parecía la oportunidad para que la chica, de 14 años, conociera a la familia de su cuñado de 19 años que vive en Pocito. Había cierta confianza en los papás de la niña para dejarla salir, porque el joven es compañero de trabajo del padre; por el noviazgo con la hermana de la jovencita. Sin embargo la experiencia terminó siendo una de las peores para esa niña, porque luego de un baile en el que su cuñado terminó ebrio, uno de los amigos de ese joven aprovechó la situación y la violó, dijeron fuentes judiciales y policiales.



El caso trascendió ayer, pero ocurrió el último domingo en la madrugada en Pocito. Y el principal sospechoso de someter a esa chica, que aún está internada en el hospital Rawson, es un joven de 18 años de apellido Alvelo, que ya fue detenido por policías de la Seccional 8va. por orden del juez de Instrucción Martín Heredia Zaldo.



Según voceros del caso, todo comenzó el sábado, cuando la niña salió de su casa en Sarmiento para visitar a la familia de su cuñado en Carpintería, Pocito. Por la noche, la niña lo acompañó hasta un bar donde jugó al pool y donde entabló contacto con otros dos sujetos, de 25 y 18 años. A bordo del auto de uno de ellos partieron todos a un baile en la zona de Carpintería y fue allí que el pariente político de la niña no quedó en buenas condiciones a causa del consumo de alcohol.



Según el relato de la niña y el de los testigos, alrededor de las 6 del domingo fueron a dejar al cuñado de la chica y ahí Alvelo no la dejó bajar. Luego le pidió el auto al otro joven para ir a dejar a la jovencita y accedió, pero le advirtió que no le hiciera nada.



Sin embargo el muchacho de 18 años no tomó en cuenta ninguna advertencia y a poca distancia, se metió en el auto a un descampado y allí la sometió.



Ese domingo la chica no le dijo nada a su cuñado y fue recién en su casa, que le contó a su mamá la verdadera razón de su excesivo sangrado, indicaron las fuentes.



El caso fue resuelto con rapidez y ahora el juez analiza qué delito cabe atribuir al sospechoso.

Un delito grave

Las pruebas

Los investigadores se encargaron de recolectar toda evidencia posible para demostrar la existencia del delito. Entre ellas se cuenta ropa con manchas de sangre, testigos y, lo más importante, el relato de la propia víctima en Cámara Gesell.

Un sospechoso

Con toda esa evidencia, el juez Heredia Zaldo libró dos órdenes de captura contra el principal sospechoso y también contra el dueño del auto, aunque todo indica que este segundo sujeto será desligado porque es ajeno al delito.