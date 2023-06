El caso de stealthing que salió a la luz en San Juan, luego que una mujer acusara a un hombre de mantener relaciones con ella y sacarse el preservativo sin su consentimiento en dos oportunidades, generó una serie de dudas sobre las áreas que abarca este delito penal y qué tiene en cuenta la Justicia para probarlo o desestimarlo.

Quien habló al respecto fue la fiscal Coordinadora de la UFI Cavig, Claudia Ruiz Carignano, que explicó que, "es una forma de violencia sexual que se está visualizando. El consentimiento sexual tiene que ir especificado para cada momento de la práctica de la relación sexual. El uso del preservativo es parte de esto", en diálogo con el programa Demasiada Información de radio Sarmiento.

Y continuó: "Se trata de todos los aspectos que uno pacta con el otro. Por ejemplo, en el caso de una pareja heterosexual, habría delito si se pacta tener relaciones vía vaginal y sucede vía anal o con un objeto. Todas esas variaciones del consentimiento consisten un abuso. Con respecto a estos casos sí hemos tenido muchas denuncias. En el caso del engaño con el preservativo es el primero que tratamos, aunque es una práctica de abuso sexual muy común. En Córdoba hay una sentencia anterior sobre un caso similar".

En cuanto a la veracidad en torno a las denuncias y sobre cómo se prueban estos hechos, Ruiz Carignano indicó que, "cuando una persona se acerca a Cavig lo primero que se hace es entrevistarla a los fines de asesorarla. Después, su denuncia se analiza. Si nosotros decidimos abrir una investigación y el juez hace lugar es porque se considera que hay elementos suficientes. Todos los casos son objeto de estudio, pero no todos terminan en la apertura de una causa".

Al tiempo que, agregó: "Todos los abusos son difíciles de comprobar. Por empezar porque se trata de algo que ocurrió en el pasado. Además, en la enorme mayoría de los casos, se registran en el ámbito privado. Sumado a eso, en general socialmente consideramos que para haya abuso tiene que haber violencia y no es así, hay muchos casos de abuso que no dejan marcas en el cuerpo de la víctima. Sin embargo, hay muchas medidas de prueba. Es muy relevante el testimonio de la víctima. Analizamos que sea un testimonio contundente, sin fisuras, que se haya mantenido en tiempo, que no haya variado. Una mentira es muy difícil de sostener en la denuncia, las pericias, en la audiencia del juicio. Si alguien miente siempre hay detalles que se escapan".