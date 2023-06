La traducción literal del vocablo inglés stealthing es sigilosamente. Y aplicada al derecho penal, implica una tendencia que se afirma cada vez más a nivel mundial, como una nueva forma de agresión sexual, pues se considera que ese sigilo es empleado por el autor del delito durante una relación consentida para sacarse el preservativo que previamente acordó usar con su pareja. Esta novedosa modalidad fue aplicada por primera vez en San Juan el último lunes, cuando la fiscal coordinadora de la UFI CAVIG, Claudia Ruiz Carignano, le imputó formalmente abuso sexual con acceso carnal (usualmente se lo llama violación) a un efectivo de la Prefectura Naval Argentina que, a su vez, es un destacado participante del boxeo tailandés conocido como muay thai o el arte de las ocho extremidades: Adrián Juárez (28 años), oriundo de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.

Según Fiscalía, en diciembre pasado, Juárez llegó a participar de un torneo de boxeo tailandés y durante su estadía en la provincia conoció a una mujer de 31 años, con la que mantuvo dos encuentros sexuales consentidos el día 12 de diciembre: uno durante la madrugada en la casa de un amigo en común, y otro por la tarde dentro de un auto en inmediaciones de Villa Tacú, Zonda. Lo grave para esa mujer -según fuentes judiciales- fue que en ambas ocasiones Juárez "se sacó a escondidas el preservativo" que habían acordado utilizar, porque lo hizo cuando ella estaba de espaldas y minimizó el hecho cuando se lo recriminó. Sólo respondió que no se hiciera problema, que todo se resolvía con la pastilla del día después, precisaron.

La joven denunció esa situación en la UFI CAVIG. Y allí, luego de un detenido estudio de la situación, consideraron que cabía imputarle el presunto delito de abuso sexual con acceso carnal al deportista y funcionario público, porque al traicionar el modo en que pactaron tener sexo, expuso a la mujer al peligro de contraer alguna enfermedad venérea o un embarazo no deseado, vulnerando así su derecho de libertad o autodeterminación sobre el uso de su propio cuerpo, lo que implica la protección de su salud sexual y reproductiva.

"Esperamos tener acceso al legajo fiscal para conocer en detalle la situación, pero en principio creemos que la imputación es muy endeble y no hay delito", sostuvo el abogado defensor de Juárez, Agustín Idemi.

Juárez se conectó por internet durante la audiencia y luego de que Fiscalía enumerara las pruebas recabadas y la imputación delictiva en su contra, optó por no dar su versión de los hechos, aunque lo haría con el avance del proceso. Informalmente, trascendió que quedó muy sorprendido cuando supo que en San Juan es investigado por cometer un delito sexual.

A pesar de la grave imputación, Fiscalía no pidió prisión preventiva para el imputado. Sí, que prometa someterse al proceso y no obstaculizar la investigación, presentarse periódicamente a la seccional más cercana a su domicilio y no salir del país sin previa autorización judicial, entre otras. La jueza de Garantías, Celia Maldonado, accedió al planteo de la Fiscal Ruiz, a quien le concedió 8 meses de plazo para investigar al deportista.

Estado de inocencia

A pesar de la grave imputación contra Juárez (la violación tiene penas de entre 6 y 15 años), por ahora todo es provisorio y, por lo tanto, conserva su estado de inocencia. Sólo una condena firme en su contra hará variar ese estado procesal.

> Un destacado en el boxeo tailandés

Según el sitio "Termas Digital", el efectivo de Prefectura Naval Argentina, Adrián Juárez, es un destacado practicante del boxeo tailandés, al punto que integra la Selección argentina de esa especialidad gracias a sus conquistas en su corta trayectoria: en mayo del año pasado, consiguió la medalla de oro en la categoría "adulto male clase A-67 kg" en el "Campeonato Nacional de Muay Thai 2002" que se concretó en Monterrey, México (fue el único argentino que asistió a esa competencia). Además, en 2019, durante el "Campeonato Panamericano de Muay thai WMF" celebrado en Montevideo, Uruguay, obtuvo la medalla de plata. Y ese mismo año obtuvo la presea de bronce en el mundial la especialidad que se desarrolló en la tierra madre de ese deporte, Tailandia.