La Justicia investiga dos casos de presunto maltrato contra menores por parte de sus padres: uno en Rivadavia, donde un hombre fue detenido acusado de haber atacado a su hijo de 2 años; y otro en Chimbas, donde una mujer le quitó sus nietos a su hija porque supuestamente los golpeaba, según fuentes judiciales.

EN RIVADAVIA

La Policía apresó en la madrugada de ayer a un sujeto de 22 años luego de que su expareja denunciara que había maltratado a uno de los tres hijos que tienen en común, de apenas 2 años, cuando estaba al cuidado de él.

Según fuentes policiales, la familia de la madre descubrió el supuesto ataque cuando el hombre fue a llevar a los tres chicos a la vivienda de un hermano de la mujer, en la noche del pasado jueves, después de haberlos tenido desde el día anterior en su casa. Allí notaron raro al de 2 años y le preguntaron qué le pasaba. "Mamá, me duelen los pies, papá me quemó con un encendedor y me sacó las uñas", habría contado el niño, según voceros policiales.

Después de llamar a la Policía, el pequeño fue trasladado al sector de Urgencias Pediátricas del Hospital Rawson, donde lo dejaron internado. Según la Policía, un médico legista constató que el menor presentaba quemaduras y lastimaduras en ambos pies y en las manos (a una uña la perdió completamente).

Tras la denuncia de la madre y con orden del 3er Juzgado Correccional, el sospechoso ayer fue detenido en su casa en Rivadavia. Además, personal policial ayer se presentó en el hospital y le tomó declaración a la mujer mientras cuidaba al niño, quien se recuperaba de las lesiones.

EN CHIMBAS

Según lo que pudo reconstruir este diario en base a fuentes judiciales, una abuela le quitó sus nietos a su hija debido a los supuestos maltratos que sufrían frecuentemente.

La mujer se presentó con los tres menores, de 2, 3 y 4 años, en la seccional 17ma de Chimbas y de inmediato tomó intervención la Dirección de Niñez y Adolescencia para hacerse cargo de ellos.

Además, la abuela denunció que su hija es adicta a las drogas y que eso la lleva a golpearlos de manera constante.

Se espera que un médico legista confirme las lesiones de los niños. Al parecer, uno de ellos, el del medio, quedó con poco pelo debido a los constantes tirones que supuestamente le da su madre, indicaron fuentes judiciales. También tiene quemaduras en los genitales y lesiones en la cabeza, precisaron.

Luego de la denuncia de la mujer, las autoridades iniciaron una investigación para confirmar o no la culpabilidad de la madre, y si se debe o no detenerla. Mientras, los menores son asistidos por Niñez y Adolescencia.