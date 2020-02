La familia de Natacha Jaitt está convencida de que la mediática fue víctima de un homicidio. Pese a que la investigación del equipo de fiscales de Tigre indica que se trató de una muerte por una falla multiorgánica y consideran el caso cerrado, el hermano y la hija de la mediática insisten en que la causa tiene "puntos negros".

1. La autopsia y las pericias toxicológicas

Según la autopsia, la muerte de la conductora ocurrió por la combinación del consumo de cocaína y de una afección cardíaca previa. Este es uno de los puntos más cuestionados de la querella de Ulises Jaitt y Antonella Olivera.

El abogado que los representa, Alejandro Cipolla, dijo a TN.com.ar que los forenses "no explicaron la causa de muerte". "A un año, todavía no sabemos de qué murió", señaló y adelantó que insistirá con el pedido de la exhumación del cuerpo.

Cipolla asegura que 10 días antes de la muerte, Jaitt estuvo detenida en un hospital. La querella asegura que en los estudios que le realizaron en esa oportunidad no revelaron afecciones cardíacas.

En la fiscalía desconocen esa documentación.

Además, se queja de que no se tomaron suficientes muestras de las vísceras para volver a analizarlas y que no se analizó el cabello de Jaitt para comprobar si ingirió veneno. Los exámenes toxicológicos no encontraron ninguna sustancia de ese estilo.

2. La escena

Para la querella hubo una cantidad excesiva de personal policial en la habitación del complejo Xanadú donde encontraron el cuerpo. Lo comparan al escenario que se vivió en el departamento del exfiscal Alberto Nisman, en Puerto Madero.

Por otro lado, consideran probado que el cuerpo fue movido y que los efectivos de la Policía Científica de la Provincia no preservó correctamente la escena. "Se contaminó", dice determinante Cipolla.

3. La denuncia que Natacha nunca llegó a hacer

El abogado aseguró que su clienta lo llamó dos horas antes de morir desde una estación de servicio. Según declaró, Jaitt lo llamó para advirtirle que había grabado una conversación y que debía hacer una denuncia al respecto. No le dijo sobre qué ni a quiénes se refería. "Nunca lo sabremos", remarcó Cipolla.

El último mensaje enviado por Cipolla que vio la mediática fue a las 21.34 de la noche del 23 de febrero de 2019.

Chateaban sobre el dinero que la mediática llevaba en la billetera y que fue secuestrado en la causa: 400 dólares. Se trataba de una "devolución", indicaron desde su entorno aunque no precisaron por qué motivo los había adquirido.

4. El iPad y la imposibilidad de acceso

La tablet que llevaba la mediática siempre consigo, era la última carta que tenía la familia de Jaitt para demostrar que la muerte podría tratarse de un asesinato motivado por algún contenido en manos de Jaitt.

Su entorno sostiene que en el dispositivo puede haber información sensible que compromete a personas poderosas y generar la apertura de causas penales.

Tras un pedido relacionado a la apertura de los celulares de los rugbiers detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa, la familia reclamó un nuevo peritaje sobre el aparato en los últimos días.

Los peritos no pudieron desbloquearlo.

5. Juicio abreviado y condenado absuelto

Raúl de Jesús Velaztiqui Duarte, la persona que llevó a Jaitt a Xanadú y escondió el celular de la mediática en su auto antes de que llegara la policía, había sido condenado en un juicio abreviado por falso testimonio, luego de admitir su culpablidad.

Sin embargo, el 27 de diciembre de 2019, fue absuelto por un juez correccional de San Isidro.

El complejo Xanadú y la vida de su dueño en la actualidad

Según pudo saber TN.comar, el hombre que estuvo junto a Jaitt en el momento en que murió, Guillermo Rigoni, se encuentra en el pías y retomó su actividad empresarial, regresó con su esposa y mantiene su gusto por las travesías en moto. Rigoni es, además, el dueño del complejo donde murió la conductora.

Su entorno asegura que reside en Ituzaingó, viaja mucho por trabajo y no quiere quedar aún más expuesto. El caso habría afectado sus negocios.

Afirman que no se desprendió del complejo de Villa La Ñata pero que lo alquila. En el lugar seguiría siendo utilizado para eventos.

Para familia de Jaitt la causa no explica qué ocurrió durante un periodo de tiempo entre que el empresario entró al cuarto con la mediática, salió y volvió a ingresar.

