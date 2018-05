El juicio a Enzo Lampasona, el excoordinador absuelto bajo el beneficio de la duda tras ser acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado por su carácter de guardador contra una estudiante durante el viaje de egresados en Bariloche, terminó. Sin embargo, ahora el joven presentó una denuncia formal contra el fiscal del caso, Martín Lozada, a quien acusa de querer ensuciarlo. “No sabe perder, parece. No puede con su ego”, aseguró.

Lampasona, quien habló en radio Sarmiento, aseguró que luego de que en Río Negro juntaran más de 500 firmas y realizaran una marcha en su contra decidió tomar medidas junto a su abogado.

“Toda la presión social afecta a mi familia, me afecta a mí en un sentido de que para las personas que no me conocen estoy quedando como el peor y no es así. Acá hay otra parte que es la del señor fiscal Martín Lozada contra el que ya hice denuncia penal y civil. Me está haciendo un mal muy grande y él tiene que llamar a la paz social no incentivar a un grupo social para señalar a una persona”, aseguró Lampasona.

Y agregó que “lamentablemente estoy yo en el medio, pero esto es un ensañamiento contra mi abogado defensor, es una cuestión interna”.

En torno al fallo con el beneficio de la duda aseguró que “no existe tal duda” y contó que van a apelar. Agregó que “el fiscal no sabe perder parece, no puede contra su ego. No me gustaría revivir todo el proceso judicial porque esto me tiene cansado, pero estoy tranquilo”.

En cuanto a los escritos de la joven que lo acusó en las redes sociales, Lapasona sostuvo: “No quiero hablar de ella porque más allá del mal que me ha hecho, ella es mujer y hay que respetarla. Yo tengo valores que me enseñó mi familia y yo no pienso ir contra mi educación. No pienso comentar nada sobre eso”.

Foto: Radio Sarmiento