El ambiente festivo, la esperanza de un nuevo año y las clásicas visitas familiares se convierten en el escenario ideal para el delito. En estas fechas, los delincuentes aprovechan la ausencia de los dueños en los brindis, visitas o merecidas vacaciones para robar en las casas vacías.



Fue así que la primera semana del año sorprendió a un jubilado de la peor manera. En una de las zonas más seguras de la capital, ayer en la madrugada, mientras un hombre de apellido Yanzón (las fuentes no quisieron revelar el nombre de pila), de 74 años, se había ausentado de su vivienda, delincuentes aprovecharon para entrar a través del fondo de la casa y robarle todo lo que estuviera a su alcance. Tras reventarle una ventana, los o él ladrones revolvieron toda la casa para llevarse finalmente 260 mil pesos entre billetes y cheques, una computadora portátil tipo notebook, entre otros objetos de valor, confirmaron fuentes policiales.



La casa, ubicada en la calle Juez Ramón Díaz altura Avenida Córdoba, fue objetivo del hecho alrededor de la 1 de la madrugada, según calculan fuentes de la seccional cuarta de la Policía, aunque no habían precisiones hasta anoche al menos. También investigan si se trataría de uno o varios individuos y si la casa había estado "vigilada" por los delincuentes y si conocían lo que esta albergaba. El hombre, que al parecer vive solo, tenía el dinero guardado en la casa y, aprovechando la larga ausencia, los individuos revisaron con tranquilidad la casa de tope a tope, revolviendo cajones, cajas y cómodas con el objetivo de llevarse algo. Fue así como encontraron el dinero en efectivo y otros papeles de valor monetario, entre los objetos que se llevaron.



Con éste, ya son al menos seis los robos con esta modalidad y durante las fiestas de fin de año, según un relevamiento periodístico de este medio. En Santa Lucía, aprovecharon la ausencia de una policía durante la noche del 24 para robar objetos de la casa y hasta su arma reglamentaria y esta semana le robaron por segunda vez a una misma familia en Santa Lucía mientras se ausentaba de su casa.



Fuentes policiales indicaron a DIARIO DE CUYO que lo mejor para estas fiestas es no ausentarse demasiadas horas y dejar siempre encendida alguna luz de la vivienda, ya que por la experiencia que tienen los efectivos, los malvivientes aprovechan la oscuridad de la noche y el ruido para meterse en las viviendas.



Por lo informado hasta el momento, todos los casos registrados son escruches, es decir, en ausencia de los moradores de las viviendas atacadas.

Sustracción y esclarecimiento en Rawson



Durante la madrugada de ayer, un menor de 14 años ingresó a una vivienda en la calle Línea, entre América y Punta del Monte con el objetivo de robar lo que estuviera a su alcance. Mientras la dueña de casa, una mujer de apellido Bresia de 37 años dormía, el ladrón aprovechó para robar una máquina cortadora de fiambre marca Deni y una motosierra marca Warner. Tras hacer la denuncia, personal de la subcomisaria del Médano de Oro a cargo del subcomisario Julio Aballay y el oficial Roberto García inició la investigación para dar con el delincuente. Finalmente, y tras una investigación y un allanamiento, dieron con los objetos que el adolescente había ocultado en el fondo de su vivienda tras el robo en la Villa Cristo Pobre. Estos fueron restituidos a su dueña y el menor fue demorado y liberado a las pocas horas de haberlo encontrado, consignaron las fuentes consultadas por el hecho.



Más cámaras



La Policía de San Juan anunció esta semana que implementará cincuenta cámaras de seguridad que se sumarán a las 309 que existen actualmente. Además, calculan que antes de que termine este año podrán duplicar la cantidad a la que llegaron en todo 2018. Según autoridades de CISEM, el organismo que las maneja, estos elementos han servido para combatir el delito y bajar los números de la inseguridad .