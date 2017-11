Mudanza. Mario Montaña preparaba cajas y bolsas para empezar a embalar todo para hoy mudarse de esa vivienda de la manzana 29 del barrio Aramburu.

"Ya veremos si alquilamos esta casa o la vendemos, pero acá no vivimos más. Nos vamos porque no podemos vivir pensando que en cualquier momento nos van a robar otra vez", afirma Mario Montaña. Su familia y él decidieron ayer abandonar la vivienda que fue su hogar durante los últimos 6 años. El motivo es la inseguridad. El sábado a la noche entraron a robar a su casa. Y con esta es la segunda vez, en menos de dos años, que ladrones atacan el domicilio.



"Nací aquí, esta es la casa de mis padres. Y mis hijos también vivieron estos años acá, pero no queremos vivir así. Cuando no es de día, es en la noche, pero siempre escuchas ruido de gente que anda por los techos o ves tipos en moto que están mirando tu casa", explica Montaña, quien es colectivero y padre de dos niños. Su casa está en la calle Teófilo Alonso del barrio Aramburu, Rivadavia.



En marzo del año pasado, delincuentes entraron a la vivienda cuando ellos no estaban y se llevaron dos televisores, una computadora, una consola de juegos, ropa y hasta un termo, relataron. Los Montaña aseguraron la vivienda con rejas en todas las puertas y ventanas. Sin embargo, este sábado volvieron a robarles. La familia estuvo toda la tarde afuera y regresó a eso de las 23 del sábado. Cuando quisieron abrir la puerta, notaron que del otro lado la trabaron. Montaña y su mujer empujaron hasta que la abrieron y ahí descubrieron que habían puesto un sillón, que la puerta ventana del fondo estaba rota y que unos ladrones fugaban por el patio. Adentro, todo era desorden. Los delincuentes se llevaron 700 pesos, una Play Station III, una tablet, dos celulares, dos mochilas y otras cosas.

Otros ataques

Un botín de $15.000

Ayer hubo otro robo en una vivienda de calle Ameghino, casi San Isidro, en Desamparados, Capital. El propietario, de apellido Jofré, denunció que regresó a su casa pasadas la cero hora de ayer y se encontró con la puerta del frente violentada, indicó la Policía. Le sustrajeron 15.000 pesos y un televisor.

En el René Favaloro

Alguien aprovechó un descuido y hurtó una notebook de una de las oficinas del Centro de Adiestramiento Dr René Favaloro, más conocida como "La Rotonda", en Rawson. Esto sucedió entre la noche del viernes y el sábado a la mañana y el hecho fue denunciado por el director interino, Walter Clavel, según la Policía.

A un cartero

El sábado a la tarde también robaron doce pares de zapatos de mujer y otro cajas que un cartero tenía que entregar. Ariel Munizaga (24), quien hace repartos para una firma de correo, dejó su motocarga en la puerta de su casa en el callejón Díaz, en Chimbas, entre las 15 y las 18 y en ese interín alguien le robó las encomiendas.