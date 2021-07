Un efectivo de la Policía de la Ciudad mató a balazos en Merlo a un delincuente que pretendió asaltarlo cuando se dirigía a tomar un remis con destino a la seccional porteña en la que tenía que prestar servicios.



El hecho ocurrió en la madrugada del martes en la intersección de las calles Fleming y Florentino Ameghino, cuando el policía, quien se hallaba vestido como civil, caminaba hacia una remisería para dirigirse a la Capital Federal para trabajar.



Voceros policiales informaron a Télam que los efectivos de la comisaría 3era de Merlo recibieron un alerta, a raíz de un llamado 911, y se dirigieron al lugar del hecho donde entrevistaron a la víctima del robo.



Según las fuentes, el uniformado refirió que se dirigía a tomar un remis para ir a prestar servicio cuando un hombre armado lo interceptó para sustraerle las pertenencias, entre ellas la mochila, la billetera y el celular.



En ese momento, al notar que la víctima llevaba puesto borceguíes, el delincuente lo identificó como personal policial e intentó efectuar un disparo, pero el proyectil no salió, por lo que el oficial repelió la agresión efectuando seis disparos, dos de los cuales impactaron en el abdomen del ladrón.



El ladrón herido fue trasladado al Hospital Eva Perón de Merlo donde recibió atención médica y finalmente falleció.



Al momento, los investigadores desconocen la identidad del ladrón porque antes de morir brindó un nombre que no lograron constatar, precisaron las fuentes.



Según informaron los investigadores, el policía declaró en calidad de testigo y, hasta el momento, no se le ha imputado ningún delito.



En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Morón, a cargo de Pablo Hugo Ravizzini, que aguarda los resultados de la autopsia para el día de mañana.

Fuente: Télam