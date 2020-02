Ocurrió alrededor de las 11 de la mañana del pasado jueves, en un dormitorio de una humilde familia calingastina, donde un nene de 1 año y 10 meses terminó con el fémur de la pierna izquierda fracturado. La gravedad de la lesión obligó a trasladarlo al hospital Guillermo Rawson, lugar en el que trataron al niño y dieron aviso a la Policía, por la sospecha de los médicos de que pudo ser víctima de violencia doméstica.

Médicos, psicólogos y otros expertos elevarán un informe al juez para que resuelva el caso

Pero eso no es lo que piensa el padre del menor, un albañil de 36 años que quedó muy molesto cuando supo por los medios de comunicación que él y su familia estaban bajo sospecha.

"Mi hijo no sufrió maltrato, se quebró una piernita cuando pisó una pelota y se cayó", dijo ayer, al tiempo que prometió acciones legales por el perjuicio que esa investigación podría causarle.

Según el trabajador, en su casa de la ruta 406 viven él, su mujer de 32 años y a punto de dar a luz, y el resto de sus hijos, cuatro nenas de 15, 11, 9 y 4 años, y el más pequeño.

"Yo estaba trabajando cuando a eso de las 11 me llama mi señora para contarme lo del bebé. Cuando llegué las nenas de 15 y 11 años me contaron bien lo que pasó. Ellas me dijeron que la de 11 y el bebé jugaban con una pelota de vóley en el dormitorio mientras la mayor los miraba. Y que en un momento él fue a patear, se enredó, pisó la pelota y cayó sobre la piernita como haciendo palanca", precisó.

Y agregó: "Pero ahí comenzaron nuestros problemas, porque luego me entero eso de que sospechan de nosotros. Yo le hice fotos al cuerpito de mi hijo porque decían que tenía moretones pero no tiene ninguno. Solo tiene unos puntitos en un pie por haberse quemado con unos gomones, pero nadie en mi casa lo maltrata".

En el caso ya tomaron cartas en el asunto la Policía, el médico legista y equipos de expertos de la Justicia, como psicólogos y asistentes sociales. Todos ellos elevarán un informe al juez para que resuelva si el nene efectivamente fue blanco de ataques en su casa o si, por el contrario, se trató de un desgraciado accidente doméstico como afirma su papá.

"Tiene que salir a la luz la verdad porque se están diciendo cosas que no son ciertas", concluyó el albañil.