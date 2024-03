Nicolás Pachelo escribió una carta desde la cárcel tras ser condenado a prisión perpetua por el crimen de María Marta García Belsunce. “Condenaron a un inocente a morir en vida”, dice el escrito que dio a conocer su abogada la tarde de este domingo.

Esto ocurrió luego de que el Tribunal de Casación penal revocó el fallo que lo absolvió en 2022 y, finalmente, lo sentenció. “Esta carta está dirigida a todos aquellos que me juzgan sin saber y con lo poco que creen saber sobre el homicidio de la señora García Belsunce. Soy, fui y seré inocente”, comienza con su defensa.

De la misma manera, relató cómo vivió el último tiempo: “Durante estos 22 años, decidí defenderme judicialmente porque creí en la Justicia. Mi silencio mediático me perjudicó personalmente, especialmente a mis hijos, en sus colegios, universidad y en mi vida misma. Condenaron a un inocente a morir en vida. No pienso callarme más. Luchando junto con mis abogados contra una parte del poder judicial corrupto y perverso. Nosotros no tenemos amigos jueces. Nos defendemos con la verdad, con pruebas. A pesar de eso, no se trata la justicia...”.

“No solo condenaron a un inocente para tapar 20 años de barbaridades judiciales, arruinaron la vida de toda una familia, convirtieron en un asesino al padre de 3 hijos siendo inocente. ¿Cómo pueden dormir tranquilos? Me han quitado hasta las ganas de vivir, han quebrantado mi fe y mi espíritu”, continuó.

Pachelo también apuntó contra los jueces que estuvieron a cargo de la causa: “Los jueces Fernando Mancini Hebeca y María Florencia Budiño han condenado a un inocente. JUSTICIA-INJUSTA: en los últimos 20 años, hubo 3 juicios por la muerte de la señora García Belsunce. Han participado aproximadamente 20 jueces de distintas instancias. Han condenado a la familia por un encubrimiento, también a Carrascosa lo han condenado por homicidio y lo han absuelto. Me absolvieron a mí y ahora me han condenado”.

“Esto no es un juego de palabras, es la misma causa García Belsunce. Con las mismas pruebas, desde el año 2002 hasta la actualidad, todos según la Justicia fuimos culpables y también fuimos inocentes. Es absurdo. Hay una gran corrupción, eso lo sabemos todos en la Justicia. Yo voy a hablar con pruebas. Uno de los jueces que votó por la absolución de Carrascosa es el exjuez Martín Ordoqui, el primer juez destituido detenido de Casación, ´por favorecer a cambio de dinero a condenado´. Yo hablo con pruebas. A mí me condenaron siendo inocente. No se hará justicia...”, cerró.

La oscura historia de Nicolás Pachelo: su adicción al juego, una vida de lujos y las tragedias que lo marcaron

La vida de Pachelo está marcada por tragedias, adicciones y violencia. Nació en junio de 1976, en el barrio Villa Rosa de Pilar. Vivió en un departamento de Retiro junto a sus padres, Silvia Magdalena Ryan y Roberto Pachelo, rodeado de lujos, ya que se trataba de una familia con un buen pasar económico.

Su papá, apodado “el gordo”, era un reconocido piloto de carreras, pero se dedicaba a administrar una tosquera en Pilar que luego le heredó a su hijo. Se suicidó en 1996, cuando Nicolás tenía 20 años. La pareja de Roberto, Jacqueline Barbará, declaró que el joven tuvo que ver con su muerte y pidió que lo investiguen, asegurando que tenía sentimientos “de odio” contra su padre.

En 2003, a Nicolás lo volvió a golpear una tragedia: su mamá se tiró del piso 11 del mismo departamento donde vivió durante su infancia, después de enterarse de que su hijo era un delincuente y, posiblemente, un homicida.

Pachelo no tuvo un trabajo estable más que como ayudante en la empresa familiar y una changa como paseador de perros que hizo cuando era adolescente. Intentó tener su propia empresa con su esposa, Inés Dávalos Cornejo. Así fue que en 2007 fundaron NICODAVA S.A., firma dedicada a la construcción, que nunca logró despegar.

Por desgracia de la familia Pachelo, Nicolás encontró su -lamentable- “vocación” como delincuente en el country Tortugas. Allí se mudó con su esposa y sus tres hijos, y cometió múltiples robos en la casa de sus propios amigos.

Según contó Inés en el juicio, él era amigo de empresarios y políticos con los que solía jugar a la pelota. Se ganó su confianza y luego los traicionó. A uno de ellos le robó una copia de las llaves de su casa y entró cuando no estaban. Se llevó un televisor, un teléfono inalámbrico y varías cámaras de fotos.

También lo acusaron de robar en otras cinco casas del mismo barrio privado. Entre las víctimas hay un banquero, un empresario gastronómico y hasta la hermana de un ex intendente de Pilar, de donde se llevó 32.000 euros, entre 1600 y 2000 dólares, 9000 pesos, tres lingotes de oro, una pistola Glock, joyas y relojes.

Cuando se mudó a Carmel, los vecinos empezaron a tenerle desconfianza, ya que se rumoreaba que tenía antecedentes delictivos. Incluso, fue apuntado por los García Belsunce por haber secuestrado a su mascota, un labrador negro.

En el juicio en su contra, su ex lo defenestró: “Yo me di cuenta de que era turbio, que tenía muchos problemas. No tengo mucho recuerdo de lo que pasó en Carmel, por ahí tengo recuerdo de lo que pasó en Capital por robos y hurtos que cometía. Es muy mentiroso y controlador. Es un tipo que impone miedo, yo sentía miedo”.

También contó que era jugador compulsivo, que apostaba en el póker, y que había perdido toda su herencia debido a su adicción al juego. A principios de 2012, Pachelo se consagró campeón del Mantra Grand Slam de Punta del Este, donde ganó nada más y nada menos que 61.000 dólares. Claramente, lo “patinó” todo en las apuestas.