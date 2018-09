Condenado. Agustín Sebastián Laciar admitió que mantuvo sexo con la niña en dos ocasiones porque ella lo buscaba. Si el fallo queda firme, podrá volver a prisión.

Un chofer de camiones fue condenado ayer a 4 años y 6 meses de cárcel por el juez Raúl José Iglesias (Sala I, Cámara Penal) quien consideró probado que cometió un delito al mantener relaciones sexuales con una niña de 13 años en mayo de 2011.



El magistrado entendió que no hubo una violación sino una relación consentida por la niña. Y así desechó los planteos del defensor oficial Carlos Reiloba, que actuó como abogado de la víctima y pidió 8 años de cárcel. Y también el del fiscal Gustavo Manini, quien pidió condenar a 7 años a Agustín Sebastián Laciar y que lo vuelva a encerrar de manera preventiva: el sujeto estuvo 2 años y 14 días preso hasta que fue liberado por haber vencido los plazos de prisión preventiva. Y como el fallo no está firme, sigue libre.



El juez adhirió al planteo en subsidio de la defensora oficial Mónica Sefair, quien había solicitado la absolución o en todo caso una condena por mantener una relación consentida por la niña (el delito se llamaba estupro).



Laciar siempre negó haber abusado de la niña, pero en el juicio admitió que mantuvo sexo con la chica en dos ocasiones sin saber que era menor y porque ella lo buscaba y lo provocaba.



El caso salió a la luz cuando una amiguita de la niña le dijo a su mamá: "Mi tío la toca". Entonces la mujer quiso saber y no sólo se topó con la confirmación, también supo que un hermano del supuesto manoseador (ya sobreseído) la había "violado" en una obra en construcción, en Chimbas.



El 3 de octubre de 2011 hubo denuncia. Entonces un médico constató que ya no era virgen. Y para Fiscalía y Querella fue clave que dos psicólogas particulares más una perito oficial, indicaran que la niña no mentía y presentaba los signos del estrés postraumático que dejan una situación de abuso sexual.



Ahora podrán reclamar ante la Corte de Justicia.

¿Violó durante 6 años a su hermanita?



Un joven de 22 años, de Valle Fértil, empezó ayer a ser juzgado por la jueza Silvia Peña Sansó de Ruiz (Sala I, Cámara Penal) acusado de haber violado durante 6 años a su hermanita: desde que tuvo 8 años y hasta que tuvo 14. En la primera audiencia del debate, el sospechoso negó haber cometido semejantes ultrajes y acusó a su hermana de haberlo denunciado por celos de su pareja y porque a veces le pedía plata y él no le daba, dijeron fuentes judiciales.



El caso se conoció a fines de septiembre de 2016, cuando la chica, entonces de 14 años, le contó a la directora de la escuela a la que concurría que no quería ir a su casa porque su hermano la sometía prácticamente todos los días. Entonces el hecho fue conocido por una psicóloga, a la que la niña le refirió el mismo problema y la profesional puso la denuncia el 8 de octubre de 2016, porque la madre de la chica no quiso hacerlo, indicaron.



La Fiscalía sospecha que toda la familia presionó a la niña, que ya en Cámara Gesell desligó a su hermano y habló de haber mantenido relaciones con un supuesto novio, pero los psicólogos detectaron la presión familiar, dijeron.