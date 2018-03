La escena. La casa 19 de la manzana 2 de la Villa Mariano Moreno, Chimbas, fue el lugar donde ocurrió la discusión con un resultado trágico para Cristian Alberto Díaz.

Un joven mató a la pareja de su exmujer en medio de una violenta discusión ayer en la madrugada en la Villa Mariano Moreno, Chimbas. En la Policía aseguran que el móvil del asesinato fueron los celos del homicida, quien no podía superar que lo hubiese dejado para volver con el joven con el que ya había tenido una relación.



La víctima fue identificada como Cristian Alberto Díaz, un changarín de 34 años que vivía en la casa 19 de la manzana 2 de la Villa Mariano Moreno junto con Romina Flores (25). Según la Policía, Díaz murió luego de recibir al menos un cuchillazo en el pecho cuando intentó evitar que el homicida, Félix Castillo (34) agrediera a su pareja con el mismo cuchillo. Todo pasó alrededor de las 3,30 de ayer. Este diario quiso hablar ayer con la familia de la víctima pero dijeron que no harían ninguna declaración pública sobre el episodio.



En la Policía aseguran que detrás del crimen hay una compleja trama de cuestiones pasionales, pues el primer hijo de Romina Flores es del ahora fallecido. Luego, la joven armó pareja con Castillo y tuvo otros dos chicos con él hasta que, hace poco, se pelearon y ella volvió con Díaz.



Los pesquisas suponen que Castillo no pudo superar esa situación y no descartan que hubiese planeado terminar todo de la peor manera. De hecho, no encuentran otra explicación al hecho de que llegara ayer a las 3,30 de la madrugada a limar supuestas diferencias, armado con un cuchillo.



Según un jefe policial, en medio del altercado la joven sufrió insultos y algunos cortes menores. Y cuando su pareja quiso intervenir, Castillo se le fue encima y la víctima alcanzó a defenderse de algunos embates que le dejaron cortes en los brazos. Sin embargo su defensa no le alcanzó y al final recibió un certero cuchillazo en el pecho que le quitó la vida.

El homicida Félix Castillo fue capturado cuando llegaba a pie a su casa en Albardón

Los investigadores suponen que Castillo estuvo bebiendo en algún lugar cercano o se hizo llevar por alguien hasta la casa de Díaz, pues luego del ataque se fue a pie y los policías de la seccional 18va lo atraparon cuando llegaba a pie a su casa en Albardón, indicaron.



El caso es investigado en la seccional 17ma que dirige el comisario inspector Daniel Fada. Allí recababan ayer todas las evidencias para que ahora un juez decida qué tipo de homicidio imputar a Castillo.