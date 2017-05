Fue algo somático. Cada vez que la adolescente discapacitada tenía que ir a clases de Tecnología, sentía algún dolor y faltaba. Incluso llegó a darle hasta bronquitis, y así, entre uno u otro malestar, no fue a la escuela durante un mes. Cuando su madre notó que en realidad lo que pasaba con la jovencita era que no quería concurrir al colegio, se hartó y empezó a regañarla.



La única respuesta de la chica fue un desesperado llanto y una crisis de nervios que la llevó a tomarse de los cabellos y lastimarse el cuerpo. Recién entonces la jovencita contó lo que tanto la angustiaba: no quería asistir al colegio porque el profesor de Tecnología la ‘molestaba’, le hacía insinuaciones y la tocaba en sus partes íntimas.



Aquello derivó en una denuncia penal a mediados de 2014 y a casi tres años del inicio de la investigación el caso tuvo una primera resolución en estos días en el Cuarto Juzgado de Instrucción. El docente de 47 años, identificado como Cristian Guzmán, fue procesado por el juez Martín Heredia Zaldo por ‘abuso sexual calificado por la condición de educador’, revelaron fuentes judiciales. Como dicho delito es excarcelable, el presunto abusador actualmente se encuentra en libertad, aunque fue separado de su cargo como profesor, aseguraron.



La chica, que tiene problemas motrices y de madurez, contaba en ese momento con 17 años y concurría a una escuela especial de Capital. El ahora procesado era profesor de Tecnología y daba clases en ese establecimiento desde 2011. Fue en junio del 2014 cuando la chica entró en crisis y reveló a su madre acerca de los supuestos abusos. En principio contó que él la tocaba.



Posteriormente empezó a dar más detalles, como que le apoyaba el cuerpo por detrás, que la manoseaba en sus partes íntimas y además señaló que fueron en forma reiteradas, indicaron fuentes judiciales. También le decía que era la más linda del grado y le preguntaba si tenía novio, paralelamente la amenazaba diciendo que no contara nada, caso contrario los meterían presos a los dos y a ella no la iban a recibir más en la escuela, explicaron. Todo esto fue ratificado por la propia chica a través de Cámara Gesell y el informe de los psicólogos, que señalaron que la chica no mentía.



Guzmán, en su indagatoria, trató de sembrar dudas sobre la joven argumentando que no colaboraba y que se quejaba de todo, por otro lado afirmó que nunca se quedaba a solas con algún alumno porque hay un celador que los acompaña y las puertas siempre están abiertas.

El caso que involucra a un director



El mes pasado, la Sala III de la Cámara Penal confirmó el auto de procesamiento contra el director de una escuela de 25 de Mayo que está acusado de acosar sexualmente y manosear a dos alumnos de su establecimiento.



El caso involucra al docente David Galifi y lo hizo público DIARIO DE CUYO en diciembre último cuando se conoció el procesamiento en su contra dictado por el juez Benedicto Correa, titular del Quinto Juzgado de Instrucción. La denuncia se hizo en noviembre de 2012 y las víctimas fueron dos hermanos, que en ese entonces tenían 15 y 16 años y que concurrían al colegio que dirigía el acusado.



El trauma fue tan grande para esos dos chicos, hoy jóvenes, que abandonaron el colegio. Y es que el docente siguió trabajando, pese a que la Justicia lo investigaba por un grave delito. Es más, el Ministerio de Educación lo mantuvo en su cargo aún después del procesamiento. Recién en abril pasado, cuando la Sala III confirmó el fallo de primera instancia, la cartera suspendió al director acusado de presunto abuso sexual agravado por su condición de encargado de la educación.